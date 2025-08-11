Oglas

Muskov Grok suspendiran na X-u

N1 Info
11. kol. 2025. 21:29
pexels_Grok
UMA media/Pexels

Račun za umjetnu inteligenciju Grok, kojeg je razvio Elon Muskov xAI i koji je integriran u platformu X (ranije Twitter), danas je nakratko suspendiran na toj mreži.

Suspendiran je samo na nekoliko minuta, nakon čega je račun ponovno aktiviran, no bez verificirane oznake, uz NSFW video koji je ostao zakačen u odjeljku s odgovorima.

Incident dolazi u trenutku pojačanih kontroverzi oko Groka zbog njegovih ranijih objava s antisemitističkim, rasističkim i uvredljivim sadržajem koje je xAI naknadno uklonio i na koje je javno reagirao.

chatbot elon musk grok umjetna itnteligencija

