nakratko
Muskov Grok suspendiran na X-u
Račun za umjetnu inteligenciju Grok, kojeg je razvio Elon Muskov xAI i koji je integriran u platformu X (ranije Twitter), danas je nakratko suspendiran na toj mreži.
Oglas
Suspendiran je samo na nekoliko minuta, nakon čega je račun ponovno aktiviran, no bez verificirane oznake, uz NSFW video koji je ostao zakačen u odjeljku s odgovorima.
Grok got suspended lol pic.twitter.com/2Mls9lWJtc— Ken Klippenstein (@kenklippenstein) August 11, 2025
Incident dolazi u trenutku pojačanih kontroverzi oko Groka zbog njegovih ranijih objava s antisemitističkim, rasističkim i uvredljivim sadržajem koje je xAI naknadno uklonio i na koje je javno reagirao.
Grok’s Twitter/X account has been suspended. pic.twitter.com/pVhaSeS5yb— Pop Base (@PopBase) August 11, 2025
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas