Zašto Austrija ima dvostruko više prihoda od turizma nego Hrvatska?

"Ono što Vlada može i mora napraviti jest poslati jasne signale. Jedno od glavnih načela ekonomije je da ekonomski akteri reagiraju na poticaje. Vlada mora dati tim ljudima poticaj da se bave nečim drugim, a ne samo turizmom. Recimo, Hrvatska bi mogla biti velesila po marikulturi po resursima, a nije. Španjolska proizvodi više školjaka, što je paradoksalno. Dakle, Vlada mora dati jasne ekonomsko-političke poticaje, a ne samo koristiti javni diskurs. To je kao da smo došli u razred zločestih učenika i sada ćemo ih ukoriti. To se tako ne radi", zaključio je Novotny.