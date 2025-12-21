UDAR NA PRIVATNOST
Pripazite! Ovaj dodatak na Chromeu prikuplja vaše privatne ChatGPT razgovore
Nedavna istraga sigurnosne tvrtke Koi iz Tel Aviva otkrila je opsežnu operaciju prikupljanja podataka povezanu s dobrovoljnom ekstenzijom za Googleov preglednik Chrome. Riječ je o dodatku Urban VPN Proxy koji u trenutku pisanja ima oko šest milijuna korisnika i čak oznaku “featured” u Chrome Web Storeu, što praktički znači preporuku samog Googlea.
Kako piše istraživač Koija Idan Dardikman, ova ekstenzija ide znatno dalje od uobičajenog ponašanja VPN usluge. U njezinoj se pozadini nalaze takozvane “executor” skripte osmišljene za presretanje i prikupljanje razgovora s vodećih AI platformi, uključujući OpenAI-jev ChatGPT, Anthropicov Claude, Googleov Gemini, DeepSeek i xAI-jev Grok.
Podaci koji se prikupljaju obuhvaćaju sve što korisnik može pitati odabranog AI chatbota, navodi Dardikman, uključujući medicinska pitanja, financijske detalje, vlasnički kod, osobne dileme, doslovno sve, a zatim se prodaje u svrhe marketinške analitike.
Nema vidljive opcije za isključiti opciju
Bez obzira na to je li VPN uključen ili isključen, Urban VPN Proxy neprestano prikuplja podatke iz razgovora. Skripta je uključena prema zadanim postavkama, što znači da su razgovori s chatbotovima dostupni za prikupljanje od samog trenutka instalacije ekstenzije.
Još gore, kako ističe Forbes, ne postoji korisnički vidljiva opcija za isključivanje ove funkcije. Jedini način da se zaustavi prikupljanje podataka jest potpuno deinstalirati ekstenziju.
Tvrtka koja stoji iza Urban VPN Proxya, Urban Cyber Security Inc, ni ne pokušava sakriti ovu praksu. Kako primjećuje Dardikman, u njihovoj se politici privatnosti izričito navodi da dijelimo podatke o pregledavanju interneta s našom povezanom tvrtkom, brokerom podataka BiScience, koja te sirove podatke koristi za izradu uvida koji se komercijalno koriste i dijele s poslovnim partnerima.
Unatoč tome, na stranici Urban VPN Proxya u Chrome Web Storeu stoji tvrdnja da se vaši podaci ne prodaju trećim stranama, izvan odobrenih slučajeva korištenja te da se ne koriste niti prenose u svrhe koje nisu povezane s osnovnom funkcionalnošću dodatka.
Iako bi ovo otkriće moglo šokirati šest milijuna korisnika Urban VPN Proxya, gotovo je sigurno da se ne radi o jedinom dodatku koji provodi ovakvu praksu. Forbes navodi da isti izdavač ima više od dva milijuna korisnika raspoređenih na još sedam aplikacija, od kojih svaka ima “identičnu funkcionalnost prikupljanja AI podataka”. Sve osim jedne nose oznaku featured zahvaljujući Chrome Web Storeu.
Kako upozorava Dardikman, ako imate instaliranu bilo koju od ovih ekstenzija, odmah je uklonite. Pretpostavite da su svi vaši AI razgovori od srpnja 2025. zabilježeni i podijeljeni s trećim stranama.
Čak i ako vaši dodaci nisu razvijeni od strane ove tvrtke, možda je pravo vrijeme da pažljivo proučite njihove politike privatnosti u potrazi za sličnim dopuštenjima za prikupljanje podataka. Kako je Dardikman pokazao, kada je riječ o prikupljanju podataka, granice praktički ne postoje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
