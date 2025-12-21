Pripazite! Ovaj dodatak na Chromeu prikuplja vaše privatne ChatGPT razgovore

Tvrtka koja stoji iza Urban VPN Proxya, Urban Cyber Security Inc, ni ne pokušava sakriti ovu praksu. Kako primjećuje Dardikman, u njihovoj se politici privatnosti izričito navodi da dijelimo podatke o pregledavanju interneta s našom povezanom tvrtkom, brokerom podataka BiScience, koja te sirove podatke koristi za izradu uvida koji se komercijalno koriste i dijele s poslovnim partnerima.