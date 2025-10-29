Ove informacije nikada ne smijete dijeliti s ChatGPT-jem

Studije su pokazale da ljudi sve češće koriste AI alate za financijske odluke, savjete o zdravlju, pa čak i kao virtualne terapeute. Međutim, stručnjaci naglašavaju da AI chatbotovi nisu liječnici ni savjetnici, već sustavi temeljeni na algoritmima i podacima koji imaju svoja ograničenja. Osim toga, informacije koje korisnici dijele s chatbotovima mogle bi biti pohranjene ili dostupne trećim stranama, što otvara pitanja sigurnosti i privatnosti.