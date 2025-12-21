"Ne treba ga osvajati silom jer bi to dovelo do globalnog okruženja, kao što se dogodilo s Krimom. Pametniji pristup jest biti susretljiviji, nastaviti ulagati novac i ljudske resurse, potpisivati dugoročne ugovore i podupirati prokineske snage u regiji. Formalno neovisne, ali u praksi ovisne o kineskoj potpori", navodi se u tekstu.