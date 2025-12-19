Navika koja može skupo koštati: Zašto ne bi smjeli držati slavinu u ovom položaju

Mnoga kućanstva, često i nesvjesno, troše više tople vode nego što im je doista potrebno, a razlog se krije u načinu na koji koriste slavine u kupaonici i kuhinji. Jednoručne miješalice mnogi iz navike ostavljaju u srednjem položaju jer tako djeluju uredno i simetrično.
No upravo taj položaj znači da se pri svakom puštanju vode automatski miješaju hladna i topla voda, čak i onda kada topla voda uopće nije potrebna, prenosi Fenix Magazin.
Slavine se svakodnevno koriste za kratke i jednostavne radnje poput pranja ruku ili zubi, brijanja, umivanja hladnom vodom, punjenja čaša i boca, davanja vode kućnim ljubimcima, zalijevanja biljaka ili brzog ispiranja posuđa. Iako se voda u tim situacijama najčešće ne stigne zagrijati, bojler ili sustav za grijanje tople vode ipak se aktivira, što dovodi do nepotrebne potrošnje energije.
Postoji i tehničko rješenje koje ne zahtijeva odricanja
Na godišnjoj razini takva navika može rezultirati osjetnim povećanjem računa, osobito u kućanstvima koja vodu zagrijavaju plinom. Prema procjenama proizvođača sanitarne opreme, dodatni trošak može doseći i oko 60 eura godišnje.
Dodatne troškove moguće je izbjeći vrlo jednostavno, tako da se slavina stalno drži u položaju za hladnu vodu ili da se prije svakog puštanja vode ručica okrene potpuno na hladno. U većim kućanstvima to je ponekad teško provesti jer se navike teško mijenjaju, no postoji i tehničko rješenje koje ne zahtijeva odricanja.
Riječ je o miješalicama s takozvanim hladnim startom, kod kojih srednji položaj uvijek ispušta isključivo hladnu vodu, dok se topla uključuje tek kada korisnik ručicu svjesno pomakne ulijevo. Time se sprječava nenamjerno trošenje energije. Osim toga, mnogi takvi modeli imaju ugrađene sustave za smanjenje protoka vode, što može donijeti uštedu i do 30 posto, a lagani otpor u ručici dodatno potiče racionalnije korištenje.
Dobra je vijest da slavine s hladnim startom nisu znatno skuplje od klasičnih miješalica, pa se ulaganje relativno brzo isplati. Mala promjena navike ili zamjena slavine može donijeti stvarnu financijsku uštedu, jer izbjegavanje srednjeg položaja znači manju potrošnju energije i niže račune.
