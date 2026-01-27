Pripazite! WhatsAppom se šire poruke o glasovanju za djecu, nemojte kliknuti

Ilustracija / Unsplash

Od početka ove godine bilježi se porast online prijevara, a posljednjih dana WhatsAppom se intenzivno širi nova prijevarna poruka koja posebno pogađa korisnike jer se oslanja na emocije. Riječ je o poruci u kojoj se traži da se glasa za dijete u navodnom online natjecanju, najčešće za djevojčicu imena Ana ili Marija.

Podijeli

Oglas

Poruka često dolazi od poznate osobe, prijatelja, člana obitelji ili poznanika, čiji je WhatsApp račun već kompromitiran. Upravo zbog toga mnogi korisnici ne posumnjaju u prijevaru i, iz želje da pomognu, kliknu na poveznicu.

Kako izgleda prijevara?

Nakon klika na poveznicu, korisniku se prikazuje lažna stranica s navodnim natjecanjem, gdje su glasovi djece gotovo izjednačeni kako bi se stvorio osjećaj hitnosti. Prilikom pokušaja glasanja, od korisnika se traži da upiše svoj broj mobitela te da instalira aplikaciju ili potvrdi prijavu putem koda.

U tom trenutku prevaranti mogu preuzeti kontrolu nad WhatsApp računom koji nerijetko sadrže osobne informacije, fotografije, poruke i slično.

Ova prijevara nije nova, o njoj se piše još od početka godine, no prema prijavama građana i pisanju medija, posljednjih dana doživjela je snažan porast, zbog čega Centar za sigurniji internet upozorava na povećan oprez, prenosi Dalmatinski portal.

Kako se zaštititi?

- Stoga savjetujemo građanima da ne klikaju na poveznice za glasanje, čak ni ako poruka dolazi od poznate osobe. Ne upisujte svoj broj mobitela, kodove ili druge osobne podatke na sumnjivim stranicama i ne instalirajte aplikacije putem poveznica iz poruka, poručio je Ivan Ćaleta, voditelj Centra za sigurniji internet.

Ako ste već kliknuli na poveznicu, deinstalirajte WhatsApp i ponovno ga instalirajte, dodaje Ćaleta. U postavkama aplikacije odaberite 'Povezani uređaji' i odjavite se sa svih uređaja. Obavijestite svoje kontakte da ignoriraju poruke poslane s vašeg računa.

Online prijevare sve su češće i sve sofisticiranije, a sve češće ciljaju upravo ono što nas čini ljudima, empatiju, povjerenje i želju da pomognemo. Zato je važno zastati na trenutak, provjeriti i razmisliti prije klika, osobito kada poruke uključuju djecu ili hitne pozive na djelovanje.

Ako niste sigurni u vjerodostojnost poruke – nemojte kliknuti.