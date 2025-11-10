Šteta može biti velika: Ne otvarajte ovu Whatsapp sliku

Mehanizam prijevare temelji se na tome da WhatsApp zahtijeva ručno potvrđivanje preuzimanja medija. U trenutku kada korisnik dopusti skidanje slike, prevaranti iskorištavaju proces obrade datoteke kako bi ubacili maliciozni sadržaj. Iako se čini da se radi o običnoj slici, zapravo je riječ o manipuliranom dokumentu koji u sebi skriva zlonamjerni kod. Jednom kada se slika otvori, taj se kod pokreće neprimjetno u pozadini, piše PC Chip, a prenosi Poslovni dnevnik.