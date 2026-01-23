Ponovno kruži stara prijevara na Facebooku: Nemojte nasjesti na ovu ponudu

Prijevara se najčešće pojavljuje u obliku sponzoriranih oglasa, dijeljenih objava ili izravnih poruka koje korisnike pozivaju da kliknu poveznicu ili instaliraju aplikaciju kako bi “vidjeli tko im je gledao profil”. Prema službenim pravilima Facebooka, tvrtka ne nudi nikakav alat ni značajku koja omogućuje praćenje posjetitelja profila, ističu iz CERT-a.