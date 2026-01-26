Skenirate QR kodove? Stručnjaci upozoravaju na novu prevaru. Držite se ova četiri pravila

Freepik/Ilustracija

Vjerojatno su jedan od najboljih izuma posljednjih godina, ali čini se da QR kodovi mogu donijeti i vrlo neugodno iznenađenje. Mogu se pronaći gotovo posvuda i omogućuju korisnicima Androida i iPhonea da brzo pronađu internetske stranice, preuzmu aplikacije, plate parkiranje ili čak sudjeluju u nagradnim igrama – jednostavno tako da kameru pametnog telefona usmjere prema kodu. Štede mnogo vremena i gnjavaže, no čini se da QR kodovi imaju i tamniju stranu, jer se smatra da su milijuni ljudi bili meta lažnih verzija koje pokušavaju ukrasti podatke.

Jedna od najzabrinjavajućih novih prijevara zove se „brushing“. Riječ je o situaciji u kojoj se na kućne adrese šalje paket koji sadrži lažni QR kod. Primatelje se zatim potiče da ga skeniraju kako bi doznali tko je pošiljatelj ili kako bi paket vratili natrag, piše Express.

Nažalost, oni koji nasjednu mogu nesvjesno predati osobne podatke kibernetičkim kriminalcima, koji ih potom mogu iskoristiti za krađu novca.

Nedavno istraživanje tvrtke za kibernetičku sigurnost NordVPN potvrdilo je da se ovaj zabrinjavajući trend i dalje širi. Njihov tim navodi da je više od 26 milijuna ljudi možda nesvjesno bilo namamljeno na zlonamjerne internetske stranice putem lažnih QR kodova.

„QR kodovi postali su tihi ulaz za kibernetičke kriminalce. Za razliku od klasičnih phishing e-mailova, kod kojih smo naučili prepoznati znakove upozorenja, fizički QR kod djeluje prirodno pouzdano“, kaže Marijus Briedis, glavni tehnološki direktor NordVPN-a.

„Svaki neočekivani QR kod tretirajte s istom dozom sumnje kao i poveznicu od nepoznatog pošiljatelja u svojem sandučiću e-pošte.“

Ako ste zabrinuti zbog skeniranja sadržaja na svom telefonu, postoje neka jednostavna nova pravila kojih se možete pridržavati, a NordVPN nudi sljedeće savjete.

Četiri ključna savjeta za zaštitu od prijevara s QR kodovima

Prije nego što skenirate QR kod, provjerite njegovo podrijetlo. Dolazi li od tvrtke kojoj vjerujete ili od nekoga koga ne prepoznajete? Ako niste sigurni, nemojte ga skenirati. Obratite se pošiljatelju putem službenih kontakt-podataka.

Većina pametnih telefona omogućuje pregled poveznice prije nego što je otvorite. Iskoristite tu opciju. Ako poveznica izgleda čudno ili nije ono što ste očekivali, nemojte nastaviti.

Provjerite je li sigurnosni softver na vašem telefonu uvijek ažuriran. Koristite VPN prilikom pregledavanja interneta. Ovi koraci pomažu u zaštiti od opasnih internetskih stranica i krađe podataka, čak i ako slučajno otvorite zlonamjernu stranicu.

Pomozite prijateljima i obitelji da ostanu sigurni dijeljenjem ovih savjeta, osobito s onima koji se ne snalaze najbolje s tehnologijom. Prevaranti često ciljaju ljude koji nisu upoznati s ovakvim trikovima.