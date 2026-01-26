Privremena predsjednica Venezuele: Dosta mi je američkih naredbi

Nekoliko dana nakon američkih udara na Caracas početkom siječnja, Trumpova administracija iznijela je niz zahtjeva koje Venezuela mora prihvatiti, uključujući prekid veza s Kinom, Iranom, Rusijom i Kubom te pristajanje na isključivo partnerstvo sa SAD-om u proizvodnji nafte, rekla su tada za CNN dva visoka dužnosnika Bijele kuće.