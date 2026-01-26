Privremena predsjednica Venezuele: Dosta mi je američkih naredbi

Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodríguez izjavila je da joj je dosta zapovijedi iz Washingtona, dok radi na ujedinjenju zemlje nakon što su Sjedinjene Države zarobile bivšeg čelnika Nicolása Madura.
Rodríguez hoda po tankoj žici otkako ju je SAD podržao kao privremenu čelnicu zemlje, balansirajući između zadržavanja Madurovih pristaša kod kuće i nastojanja da zadovolji Bijelu kuću.
Sada, gotovo mjesec dana nakon stupanja na novu dužnost, Rodríguez se suprotstavila Sjedinjenim Državama, u jeku stalnog pritiska koji uključuje niz zahtjeva da Venezuela ponovno pokrene proizvodnju nafte.
"Dosta je više američkih zapovijedi venezuelanskim političarima", rekla je skupini naftnih radnika u gradu Puerto La Cruz, na događaju koji je prenosila državna televizija Venezolana de Televisión.
"Neka venezuelanska politika riješi naše razlike i naše unutarnje sukobe. Ova zemlja platila je vrlo visoku cijenu zbog suočavanja s posljedicama fašizma i ekstremizma u našoj zemlji."
Bijela kuća održava stalan pritisak na Venezuelu otkako su Maduro i njegova supruga Cilia Flores početkom siječnja zarobljeni u raciji i odvedeni u SAD, gdje se bivši čelnik suočava s optužbama.
Rodríguez, nekadašnja Madurova zamjenica, posljednjih je tjedana inzistirala na tome da SAD ne upravlja Venezuelom, ali se istodobno nije nastojala otvoreno sukobiti s Washingtonom.
Američki predsjednik Donald Trump tvrdio je neposredno nakon Madurova zarobljavanja da će SAD "upravljati" Venezuelom, no kasnije je podržao Rodríguez kao privremenu čelnicu zemlje.
Potraga za stabilnošću
Posljednjih 25 godina naftom bogata socijalistička Venezuela bila je u stalnoj konfrontaciji sa Sjedinjenim Državama. No nakon svrgavanja Madura, Washington sada nastoji osigurati stabilan izvor vlasti u Caracasu.
Unutar zemlje i dalje postoje duboke podjele između Madurovih lojalista, lijeve oporbe i "čavista koji nisu za Madura", pristaša pokojnog Huga Cháveza koji odbacuju Madura, optužujući ga da je izdao ideale socijalizma 21. stoljeća.
Nekoliko dana nakon američkih udara na Caracas početkom siječnja, Trumpova administracija iznijela je niz zahtjeva koje Venezuela mora prihvatiti, uključujući prekid veza s Kinom, Iranom, Rusijom i Kubom te pristajanje na isključivo partnerstvo sa SAD-om u proizvodnji nafte, rekla su tada za CNN dva visoka dužnosnika Bijele kuće.
Očekivalo se i da će Rodríguez dati prednost Trumpovoj administraciji i američkim naftnim kompanijama u budućoj prodaji nafte.
Glavni pokretač venezuelanskog gospodarstva je nafta. Zemlja ima najveće svjetske rezerve ekstra teške sirove nafte, vrste koja zahtijeva složeniji i skuplji proces rafiniranja, ali je kompatibilna s američkim rafinerijama.
