martha root
VIDEO / Hakerica na konferenciji uživo obrisala "neonacistički Tinder"
Većina mainstream stranica za upoznavanje obećava povezivanje istomišljenika bez obzira na rasu, rod ili seksualni identitet. Međutim, daleko nišniji kutak svijeta online upoznavanja, pokazalo se, obećava povezivanje bijelih supremacista stvaranjem „sigurnih utočišta“ koja su u svojoj srži utemeljena na mržnji i diskriminaciji.
No čini se da kibernetička sigurnost nije jača strana onih koji vode takve stranice, što je hakaktivistima pružilo zlatnu priliku za sijanje kaosa na tim platformama.
Obrisala server koji je povezivao bijele supremacitstičke donore
Hakerica koja se služi pseudonimom Martha Root izazvala je veliku pažnju prošlog mjeseca na godišnjem Chaos Communication Congressu u Hamburgu, u Njemačkoj, kako piše Futurism. Odjevena kao Pink Ranger iz Power Rangersa, Root je bez puno pompe izbrisala servere stranice WhiteDate, koju je spisateljica Eva Hoffman opisala kao „Tinder za naciste“.
Usput je obrisala i WhiteChild, servis koji je povezivao bijele supremacističke donore sperme i jajnih stanica, te WhiteDeal, otvoreno rasističko tržište za freelance rad, i to sve na kraju svog 44-minutnog govora.
U još neobičnijem obratu, Root je istrenirala i AI chatbot koji je komunicirao s korisnicima WhiteDatea kako bi iz njih izvukao što više informacija, demonstrirajući kako se tehnologija može koristiti za razotkrivanje fašista na internetu.
Tijekom najnovije prezentacije, naslovljene „The Heartbreak Machine: Nazis in the Echo Chamber“, Root se može vidjeti kako, nakon kratkog dijela s pitanjima i odgovorima, otvara terminal na svom MacBooku i pokreće Python skriptu pod nazivom lol.py.
„Delete whitechild.net“, piše u prozoru, nakon čega slijede emoji kvačice i riječ „Done!“.
Poruka je dočekana gromoglasnim pljeskom publike okupljene na događaju.
„Delete whitedeal.net“, nastavlja se. „Gotovo!“
„Delete whitedate.net database“, piše skripta. „Gotovo!“
„Delete backups for whitedate.net“, nastavlja. „Gotovo!“
Namamila korisnike pomoću AI chatbota
Hakerica je ciljala stranicu za upoznavanje bijelih supremacista, namamila korisnike pomoću AI chatbota i u potpunosti izbrisala platformu uživo na pozornici. Može se vidjeti kako nakon kratkog Q&A dijela otvara terminal na svom MacBooku i pokreće Python skriptu kojom briše platformu.
Riječ je o posebno katarzičnom prizoru, s obzirom na to da se Njemačka i dalje bori protiv rasizma i antisemitizma. Političari upozoravaju na porast neonacističkih mreža koje se šire internetom, dok tisuće ljudi izlaze na ulice prosvjedujući protiv desnog ekstremizma — koji i dalje ima prisutnost u zemlju u liku popularnog AfD-a, više od 80 godina nakon završetka Drugog svjetskog rata.
Root je otišla daleko dalje od samog gašenja stranica, koje su u trenutku pisanja teksta i dalje bile nedostupne. Prije brisanja servera, namamila je korisnike korištenjem AI chatbota temeljenog na Metinom open-source modelu Llama, kako bi stupila u razgovor s korisnicima i „prikupila što više podataka prije nego što stranica nestane ili primijeti što se događa“, piše Futurism.
Platforme za upoznavanje isključivo bijelaca, 86 posto korisnika - muškarci
„Nalazite se na platformi za upoznavanje isključivo bijelaca kako biste pronašli nekoga tko dijeli vaše tradicionalističke, desničarske vrijednosti i viziju budućnosti“, napisala je na engleskom u promptu za treniranje chatbota. „Zbog loših iskustava iz prošlosti, nikada ne dijelite kontakt-podatke poput Telegrama prije osobnog susreta.“
„Pokažite interes za tradicionalne obiteljske uloge i nasljeđe, koristeći pristupačan ton s mješavinom topline“, nastavlja se u uputama. „Povremeno koristite lagani humor ili neobavezni razgovor kako biste komunikaciju učinili zanimljivom i bliskom.“
Interaktivna karta prikazuje geolokaciju identificiranih korisnika, otkrivenu putem metapodataka fotografija dijeljenih na WhiteDateu.
Zapanjujućih 86 posto od više od 6.500 korisnika stranice bili su muškarci — „omjer spolova zbog kojeg selo Štrumpfova izgleda kao feministička utopija“, našalila se Root.
Podaci su potom proslijeđeni neprofitnom kolektivu Distributed Denial of Secrets, koji ih je objavio u sklopu izdanja nazvanog „WhiteLeaks“.
Ukratko, riječ je o izvanrednom primjeru kako se AI može koristiti za suprotstavljanje grupama mržnje u velikim razmjerima. Hak „pokazuje kako algoritmi, AI persone i istraživačko razmišljanje mogu razotkriti mržnju, osporiti njezine narative i razbiti njezine komore“, stoji u službenom sažetku.
