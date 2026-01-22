WhatsApp dobiva pupularnu opciju, odmah ćete je primijetiti

Nadolazeća značajka uočena je u nedavnim WhatsApp iOS beta verzijama, prema WABetaInfo. Iako je još uvijek u razvoju i trenutačno nije dostupna testerima, njezina prisutnost u iOS beta verziji snažno upućuje na to da će uslijediti i Android verzija, što je uobičajeno za uvođenje novih WhatsApp značajki, piše Tech Times.