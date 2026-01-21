Preselio se u Švedsku i šokirao njihovim zdravstvenim sustavom: "Ne daj Bože da ti zatreba liječnik"

Švedska se godinama smatra jednom od najpoželjnijih zemalja za život, što privlači brojne doseljenike iz Europe, pa tako i s Balkana. Iako se život na sjeveru često idealizira, realnost ponekad nudi i drugu stranu medalje.
Oglas
Jedan od najvećih problema, prema iskustvima mnogih, jest zdravstveni sustav, na koji se na društvenim mrežama požalio Milan, Srbin koji živi i radi u Švedskoj.
Milan je na svom TikTok profilu oštro kritizirao švedsko zdravstvo, navodeći kako su mnogi razočarani njegovom tromošću. "U Švedskoj je zdravstveni sustav prilično loš. Možda zvuči nevjerojatno, ali to je realnost", izjavio je. Prema njegovim riječima, sustav je izuzetno spor, a za gotovo sve tegobe nudi se identično rješenje. "Sve ide jako polako, a za većinu dijagnoza lijek je - Alvedon (lokalna verzija paracetamola). Ako niste dovoljno uporni, sustav će vas jednostavno preskočiti", objasnio je.
Podijelio je i anegdotu iz liječničke ordinacije. "Bio sam kod doktora i proveo tamo desetak minuta. U tom kratkom vremenu doznao sam odakle je, koliko djece i unuka ima te koliko mu je ostalo do mirovine. Čovjek je s naših prostora, nije važno odakle točno. Na kraju mi je rekao: 'Da te ne pregledavam bezveze' i dao mi, pogađate, Alvedon", ispričao je Milan.
Ipak, unatoč kritikama na račun liječnika i sustava, priznao je da su bolnice vrhunski opremljene. "Sve je čisto, uredno i nimalo depresivno. No, sustav kao sustav i doktori s vječno istim odgovorom su problem. Ne dao vam Bog da ih zatrebate", zaključio je, prenosi Index.
Burne reakcije
Njegova objava brzo je podijelila javnost. Dok su mnogi potvrdili njegove riječi, drugi su stali u obranu Švedske, smatrajući je i dalje jednom od najboljih u Europi.
"Živa istina, samo preporučuju taj Alvedon, koji je do sada valjda zaslužio i Nobelovu nagradu", glasio je jedan od komentara podrške. Druga korisnica podijelila je dramatično iskustvo: "Slično se dogodilo i mojoj majci. Pala je na ledu, rekli su joj da samo miruje i pije tablete protiv bolova bez ikakve dijagnostike. Vratila se u Srbiju u bolovima, odmah su je slikali i otkrili da je slomila četiri kralješka."
S druge strane, bilo je i onih koji smatraju da su naši ljudi jednostavno prezahtjevni. "O čemu pričate? To je jedan od najboljih sustava u Europi. Problem je što naši ljudi idu doktoru za svaku sitnicu. Čim netko kihne, traži antibiotik, a švedski doktori logično kažu: paracetamol, puno vode i odmaranje", napisao je jedan korisnik.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas