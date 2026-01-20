Tehnologija koja je nekada bila luksuz, danas je nužnost: A cijene nezaustavljivo rastu

Ilustracija / Unsplash

Mobiteli su odavno prestali biti samo uređaji za pozive i svakodnevnu komunikaciju. Laptopi i računala danas su nužni za školu, studij i gotovo sve administrativne obaveze. I dok ih većina građana posjeduje, sve je jasnije da digitalni svijet postaje sve zahtjevniji, ali i sve skuplji.

Podijeli

Oglas

Tehnologija je nekad bila luksuz. Danas je – nužnost. Gotovo da nema dijela života koji se nije preselio na ekran. U osnovnim i srednjim školama bez nje više ne ide.

"Jako puno toga se može iskomunicirati preko e-imenika. Dio toga profesori rade na samom satu, zato je bitno da su kompjuteri u učionicama, ali dio toga naravno se ne stigne za vrijeme sata nego profesori rade u sklopu svojih ostalih poslova", rekla je Dunja Marušić Brezetić za Dnevnik.hr, ravnateljica Prve gimnazije u Zagrebu.

Na fakultetima nema e-Dnevnika, ali bez mobitela i računala – isto tako nema studiranja.

"Mislim da je to dosta nemoguće s obzirom na to da su nam svi materijali na tim digitalnim platformama. Teško bi bilo omogućiti nam da smo bez mobitela, bez laptopa, bez ičega", kazala je studentica Paula.

"Previše pomažu, pogotovo s umjetnom inteligencijom", rekao je student David.

Tehnologija rapidno napreduje i sve je veća potreba za novijom opremom.

"Sad već polako ta oprema sve se manje može koristiti, kvari se, otpisuje se i onda je problem nabava nove, a posebno ako cijene rastu", rekla je ravnateljica Prve gimnazije.

A rastu, i razlog nije samo inflacija.