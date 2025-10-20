Oglas

analiza cyber sigurnosti

Zašto je palo 1000 web stranica? Kad Amazon kihne, internet dobije upalu

N1 Info
20. lis. 2025. 19:52
amazon
Unsplash/ilustracija

Velik internetski zastoj koji je u ponedjeljak pogodio milijune korisnika diljem svijeta nastao je u infrastrukturi Amazon Web Servicesa (AWS), a on pogoni golem dio modernog interneta.

1000 firmi u problemu

"Kad Amazon kihne, internet dobije upalu."

Poremećaj u radu Amazon Web Servicesa (AWS) u ponedjeljak je nakratko srušio desetke internetskih servisa i aplikacija diljem svijeta – od Snapchata, Slacka i Canve do Fortnitea, PlayStationa i Zooma. O čemu se točno radilo i zašto je jedan tehnički kvar povukao za sobom pola interneta, objasnio je za Tportal prof. dr. sc. Vedran Dakić sa Sveučilišta Algebra Bernays.

Problemi su krenuli u ponedjeljak rano ujutro te su zahvatili desetke popularnih stranica i aplikacija, uključujući Snapchat, Canvu, Fortnite, Roblox, Prime Video, Duolingo, Signal, Slack i Zoom te dijelove bankarskih i zrakoplovnih sustava u Velikoj Britaniji i SAD-u.

Downdetector je za BBC rekao da je primio izvješća u kojima se navodi da se više od 1000 tvrtki suočava s problemima.

Tri sata zastoja

Nakon gotovo tri sata zastoja Amazon je uspio stabilizirati svoje sustave i objavio da se većina servisa postupno vraća u normalu.

Iz tvrtke su naknadno objavili da je uzrok toga najvjerojatnije tehnički kvar u regiji US-EAST-1, smještenoj u sjevernoj Virginiji, jednoj od najprometnijih točaka internetske infrastrukture na svijetu. Ta regija služi kao 'glavni čvor' kroz koji prolazi ogroman broj digitalnih servisa, a kad se on zaustavi, posljedice su globalne.

"Kao telefonski imenik bez brojeva"

"Došlo je do kvara u jednoj od najprometnijih AWS regija u SAD-u (US-EAST-1), a ona služi kao glavni čvor za velik broj aplikacija i servisa. Ta regija je poput autoceste – kad se začepi, promet stane i za sve koji računaju na nju. Iako se radi o jednom podatkovnom centru, na njega se oslanja ogroman broj usluga diljem svijeta", objašnjava za tportal prof. dr. sc. Vedran Dakić.

Amazon je naknadno potvrdio da je problem povezan s DNS rezolucijom, što znači da su aplikacije privremeno izgubile mogućnost 'pronalaska' poslužitelja na koje su spojene.

"DNS je internetski imenik koji prevodi nazive poput snapchat.com u stvarne adrese. Kada DNS ne radi, aplikacije ne mogu pronaći backend servis na kojemu se žele spojiti – kao da imate telefonski imenik bez brojeva", pojašnjava Dakić.

Iako fizički poslužitelji i baze podataka nisu bili ugroženi, mnoge su aplikacije nekoliko sati praktički bile odsječene od svojih podataka. Amazon je kasnije objavio da su sustavi "pokazali značajne znakove oporavka", ali i dodao da 'neki servisi još uvijek nisu u potpunosti stabilni'.

"Nema znakova kibernetičkog napada"

S obzirom na to da hakerski napadi i incidenti u opskrbnim lancima postaju sve češći, nametnulo se i pitanje je li kvar možda posljedica zlonamjernog djelovanja. 'Za sada nema znakova napada, a Amazon sve opisuje kao tehnički kvar. To je najčešći uzrok ovakvih incidenata – pogreška u infrastrukturi ili softveru, ne nužno hakerski pokušaj', kaže Dakić.

No pritom napominje da hakeri često koriste ovakve situacije za širenje prijevara i lažnih obavijesti. 'Ne ruše oni AWS, nego iskorištavaju paniku korisnika. U takvim trenucima pojavljuju se lažne poruke koje glume podršku aplikacija koje ne rade', tumači naš sugovornik.

S njime se slaže konzultant za kibernetičku sigurnost Marko Gulan te u razgovoru za tportal pojašnjava da je AWS izuzetno kompleksan sustav u kojem i naizgled trivijalan zahvat na internoj infrastrukturi, ako nije precizno planiran, može imati značajan domino efekt.

"S druge strane, ne treba zanemariti činjenicu da je u posljednjih nekoliko mjeseci bilo mnogo poremećaja u lancima dobave (supply chain), što otvara mogućnost scenarija sličnog onome koji smo vidjeli prošle godine kod CrowdStrikea. AWS, koliko god robustan bio, nije potpuno imun ni neovisan o dobavljačima trećih strana, čiji bi propust mogao imati dalekosežne posljedice", kaže Gulan.

Jesmo li previše ovisni o jednoj kompaniji?

Upitan pokazuje li novi incident da smo previše ovisni o jednoj kompaniji, profesor Dakić odgovara:

"Djelomično da. AWS je ključni dio globalne infrastrukture, a mnoge tvrtke nemaju rezervni plan u drugoj regiji ili kod drugog pružatelja. Ovakvi padovi podsjećaju da je rizik koncentriran – jedan kvar ima globalne posljedice. Isto tako, ovakve situacije mogu imati efekt ubrzanja migracije podataka i aplikacija 'natrag' u privatne podatkovne centre, procesa koji je zadnjih godina uzeo značajnog maha.

Također, važno je naglasiti da cloud kao usluga nije sam po sebi jednostavan niti rješava sve probleme IT sustava – to je kompleksna tema koja efikasno rješava neke (u nekim slučajevima i većinu), ali često ne sve probleme", zaključio je Dakić.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

