Zašto je palo 1000 web stranica? Kad Amazon kihne, internet dobije upalu

"Došlo je do kvara u jednoj od najprometnijih AWS regija u SAD-u (US-EAST-1), a ona služi kao glavni čvor za velik broj aplikacija i servisa. Ta regija je poput autoceste – kad se začepi, promet stane i za sve koji računaju na nju. Iako se radi o jednom podatkovnom centru, na njega se oslanja ogroman broj usluga diljem svijeta", objašnjava za tportal prof. dr. sc. Vedran Dakić.