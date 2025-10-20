Oglas

EU MED 9

Plenković i ostali mediteranski čelnici pozivaju na otvaranje prijelaza za humanitarnu pomoć u Gazi

author
Hina
|
20. lis. 2025. 19:28
EU MED 9
Borut Zivulovic / REUTERS

Devet zemalja Europske unije (EU) na Sredozemlju pozvalo je u ponedjeljak na otvaranje prijelaza za humanitarnu pomoć u Gazi i na mjere za očuvanje primirja, istaknuvši i važnost ulaska novinara u Pojas Gaze.

Skupina je pozvala na "trenutno puštanje sve humanitarne pomoći za Gazu", rekao je slovenski premijer Robert Golob na zajedničkoj konferenciji za novinare nakon sastanka u Portorožu.

Golob je u tom slovenskom gradu bio domaćin sastanka na vrhu formata EU MED 9 na koji je stigao i Abdulah II., kralj Jordana „s kojim EU” želi igrati snažniju ulogu na Bliskom istoku”. 

Sažimajući razgovore koje su čelnici devet mediteranskih članica EU-a održali u slovenskom turističkom odredištu, Golob je rekao da svi pozdravljaju primirje u Pojasu Gaze i mirovni plan iz Šarm el-Šeika, no da se oni moraju ispuniti „u svim fazama, ne samo u prvoj”. 

Trenutni pristup humanitarnoj pomoći

EU MED 9 zagovara „trenutni pristup humanitarnoj pomoći” Gazi i brzo definiranje mandata mirovnih snaga „koje bi osigurale da se dogovor u potpunosti poštuje”, rekao je slovenski premijer. 

"Nema apsolutno nikakvog opravdanja da itko blokira humanitarnu pomoć i u potpunosti očekujemo da će izraelska vlada otvoriti prijelaz Rafah, kao i druge granične točke, kako bi humanitarna pomoć mogla stići u Gazu", naglasio je slovenski premijer.

Najbolji način da se osigura poštivanje mirovnog sporazuma u Pojasu Gaze je povratak novinara u tu palestinsku enklavu, rekao je Golob.

On je kazao da bi pomoglo "i da naši ljudi budu u Gazi – posebno novinari”.  „To bi bio najbolji način da se osigura da sve strane poštuju sporazum”, rekao je. 

Slovenija je u rujnu zabranila izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu ulazak u zemlju zbog naloga za uhićenje koje je protiv njega izdao Međunarodni kazneni sud (ICC) za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Priznala je Državu Palestinu 2024. godine.

Plenković o Pojasu Gaze

Hrvatski premijer Andrej Plenković u izjavi novinarima također je naglasio važnost osiguranja mandata Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda za međunarodne stabilizacijske snage, kao i uspostave sigurnosti u palestinskoj enklavi koja bi omogućila povratak predstavnika medija. 

„Svako dovođenje u rizik bilo kojeg novinara mislim da bi bilo jako, jako loše”, rekao je premijer, spomenuvši „nevjerojatna javna pogubljenja” viđena proteklih dana u Pojasu Gaze

Plenković je naglasio da u održavanju mira u Gazi „itekako nužna” biti podrška europskih i arapskih zemalja, velikih sila te zaljevskih država. 

