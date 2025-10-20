Veliki prekid u radu interneta zahvatio je desetke internetskih stranica, banaka, online igara i aplikacija, uključujući Amazon, Snapchat i Vodafone. No, nakon nekoliko sati problema, sve se počelo vraćati "u normalu".
Problemi su započeli jutros, a čini se da su povezani s poteškoćama u radu servisa Amazon Web Services (AWS), javlja Sky News. Iz te kompanije su priopćili da se "žurno radi na otklanjanju problema".
Također, na svojoj stranici za praćenje statusa usluga, kompanija je objavila da bilježi povećanu stopu pogrešaka i kašnjenja u radu više AWS servisa. Nekoliko sati kasnije, oko 12:15 po hrvatskom vremenu, objavljeno je da se usluge vraćaju "u normalu".
Pogrešku je uzrokovao problem s povezivanjem tvrtki na podatkovne servise u AWS-ovim podatkovnim centrima u sjevernoj Virginiji, a pogođen je velik broj različitih poduzeća.
Prema podacima stranice Downdetector, samo u SAD-u zabilježeno je više od 2000 prijava vezanih uz pad sustava Amazon Web Servicesa.
Među aplikacijama i servisima pogođenima problemima bili su, osim već spomenutih, i Ring, Clash Royale, Life360, MyFitnessPal, Xero, Amazon Music, Tidal, Fortnite, IMDB, Zoom, Epic Games Store, WhatsApp, Prime Video, Clash of Clans, Wordle, Coinbase, Canva, AFP, HMRC, Vodafone, PlayStation, Pokémon Go...
I korisnici velikih banaka imali su problema jer nisu radili Llyds Bank, Halifax i Bank of Scotland. Bilo je problema i u nekim američkim zračnim lukama, ali radilo se o manjim zastojima od uobičajenih.
Sve podsjeća na prošlu godinu
U srpnju prošle godine globalni informatički kvar izazvao je otkazivanje letova diljem svijeta i poremetio rad brojnih industrija, uključujući banke, zdravstvene ustanove, medijske kuće i hotelske lance.
Prekid je poremetio internetske usluge, zahvativši oko 8,5 milijuna uređaja s operativnim sustavom Microsoft Windows.
A sve je započelo pogrešnim ažuriranjem softvera u američkoj tvrtki za kibernetičku sigurnost - CrowdStrike.
Amazon Web Services je najveći svjetski pružatelj usluga računalstva u oblaku. Pruža niz usluga internetske infrastrukture koje tvrtkama omogućuju unajmljivanje računala i poslužitelja za pokretanje njihovih aplikacija i web stranica.
Samim time, bilo kakvi problemi u AWS-u mogu snažno utjecati na veći dio ostatka interneta, uzrokujući pad rada web stranica koje možda nemaju očitu vezu sa samim Amazonom.
