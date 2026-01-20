Žestoki rat Muska i direktora Ryanaira: Hoće li kupiti aviokompaniju?

Musk i O’Leary već se danima prepiru oko odluke Ryanaira da ne opremi svoje zrakoplove satelitskim internetskim sustavom Starlink, kojim upravlja Muskova svemirska tvrtka SpaceX. Izvršni direktor Ryanaira tvrdio je da bi Starlinkove antene povećale otpor zraka, što bi dovelo do potrošnje goriva veće i do 250 milijuna dolara godišnje – dok putnici, prema njegovim riječima, ne bi bili spremni platiti internetsku uslugu tijekom leta. Mnoge druge aviokompanije – uključujući Lufthansu – trenutačno prilagođavaju svoje zrakoplove za Starlink.