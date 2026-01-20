"vrlo bogati idiot"
Žestoki rat Muska i direktora Ryanaira: Hoće li kupiti aviokompaniju?
Nakon sukoba s izvršnim direktorom Ryanaira Michaelom O’Learyjem, tehnološki milijarder Elon Musk na svojoj platformi X provodi glasanje o tome bi li trebao kupiti niskotarifnu aviokompaniju.
Što kažu europska pravila?
S trenutačnom tržišnom vrijednošću od oko 30 milijardi eura, Ryanair bi svakako bio financijski dostupan Musku, najbogatijem čovjeku na svijetu. Međutim, pravila Europske unije propisuju da većinski vlasnici aviokompanija unutar Unije mogu biti isključivo Europljani. Ryanair ima sjedište u Irskoj.
Musk i O’Leary već se danima prepiru oko odluke Ryanaira da ne opremi svoje zrakoplove satelitskim internetskim sustavom Starlink, kojim upravlja Muskova svemirska tvrtka SpaceX. Izvršni direktor Ryanaira tvrdio je da bi Starlinkove antene povećale otpor zraka, što bi dovelo do potrošnje goriva veće i do 250 milijuna dolara godišnje – dok putnici, prema njegovim riječima, ne bi bili spremni platiti internetsku uslugu tijekom leta. Mnoge druge aviokompanije – uključujući Lufthansu – trenutačno prilagođavaju svoje zrakoplove za Starlink.
Između ostalog, O’Leary je Muska u radijskom intervjuu nazvao „vrlo bogatim idiotom“ koji nema pojma o letenju. Musk je uzvratio nazvavši čelnika Ryanaira idiotom kojeg bi trebalo otpustiti. Potom je pokrenuo anketu u kojoj je pitao bi li trebao kupiti aviokompaniju i vratiti „Ryana“ na njegovo pravo mjesto izvršnog direktora.
Osnivač Ryanaira Tony Ryan preminuo je 2007. godine. I Musk i O’Leary poznati su po provokativnim izjavama.
Tri četvrtine sudionika u anketi glasalo za prodaju
U anketi se znatno više od tri četvrtine od preko 900.000 sudionika izjasnilo za kupnju aviokompanije. Ankete koje Musk pokreće na platformi X obično završe u njegovu korist, ponajviše zato što su mnogi njegovi kritičari napustili X ili više ne stupaju u interakciju s njegovim računom, koji uglavnom širi desničarske političke poruke, prenosi Welt.
Musk se jednom našalio o kupnji Twittera prije nego što je 2022. godine doista kupio tu mikroblogersku platformu za oko 44 milijarde dolara i preimenovao je u X.
Njegova neto imovina trenutačno se, prema procjenama Bloomberga, iznosi 681 milijardu dolara. Uglavnom se sastoji od dionica Tesle, proizvođača električnih automobila kojim upravlja, te njegova udjela u SpaceX-u. Musk je sudjelovao i u anketi nedugo nakon kupnje Twittera, kada je ponovno aktivirao račun tada bivšeg predsjednika Donalda Trumpa.
