Riješite test od četiri jednostavna pitanja i saznajte imate li problem s alkoholom

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Nekada se mislilo kako je alkoholizam isključivo muški problem, no danas znamo da je sve više žena koje piju unutar svoja četiri zida, daleko od očiju javnosti.

Žene imaju iste navike konzumiranja alkohola kao i muškarci: one piju u društvu, nakon posla, u večernjem izlasku, zbog briga i stresa, zato što je to “simpatično” ili društveno poželjno ponašanje, radi veselja, uz jelo…

No, posljedice prečestog konzumiranja alkohola kod žena su izraženije nego kod muškaraca. Zbog toga je, uvjetno rečeno, za njih alkohol opasniji, piše ordinacija.hr.

Psihička ovisnost

Dijagnozu da je netko alkoholičar obično postavlja prvo njegova obitelj, jer osoba prvo u vlastitom domu pokazuje niz poteškoća koje su vezane za alkoholizam: ne komunicira; kad komunicira, onda je agresivna; troši sve više novca; gubi vozačku dozvolu i druge stvari; postaje patološki ljubomorna; nije zainteresirana za obiteljski život; na svakoj proslavi prva se napije…

Kad netko postaje alkoholičar ne možemo sa sigurnošću reći, ali zna se da je alkoholičar psihički ovisan, što znači da, kad god se pojavi neki problem, on mora popiti čašicu. Također, alkoholičar je i fizički ovisan, jer ne može započeti dan i ujutro otvoriti oči dok ne popije nešto alkoholno. Postoji i treći oblik ovisnosti: riječ je o dipsomanima. To su ljudi koji mogu izdržati bez alkohola danima, pa kad ih se napadne da piju, oni imaju izgovor kako danima nisu okusili alkohol. No, kad počnu piti, onda se napiju do krajnje mjere.

Što je metanol? Kako dospijeva u piće i uzrokuje štetu?

Kako se alkoholizam liječi? Postoji priča o čovjeku koji je, izlazeći iz bolnice u kojoj se liječio od alkoholizma rekao: “E, sad znam kako trebam piti!” Drugim riječima, nije ništa shvatio, jer kod osoba koje su već dotaknule dno, izlječenje znači potpuni prekid s alkoholom. Kad čovjek spozna svoj problem, tada počinje njegovo liječenje.

Osim motivacije, vrlo je važna i podrška obitelji. Liječenje je vrlo individualno i stvar snage karaktera, pa se ne može odrediti nekakav optimalni vremenski rok, osobito ako znamo da je alkoholizam visokorecidivirajuća bolest, što znači da mnoge osobe koje su bile na liječenju, vrlo često opet počnu piti.

Test: Jeste li alkoholičar?

Osobi koja ima problem s alkoholom uvijek je najteže priznati to sebi, odnosno osvijestiti problem. Postoji jednostavan način kako to provjeriti – CAGE.

“C” (eng. cat = odrezati) – Jeste li dosad već pomislili da biste trebali prestati?

“A” (eng. annoy= dosađivati) – Jesu li se drugi ljudi oko vas žalili da im dosađujete i da ih gnjavite svojim ponašanjem dok pijete?

“G” (eng. guilty= krivnja) – Osjećate li se krivima svaki put nakon vaše “pijane epizode” ili se ne sjećate koga ste sve uvrijedili ili od koga posudili novac?

“E” (eng. eye open) – Morate li popiti neko alkoholno piće ujutro čim se ustanete iz kreveta?

Ako na bilo koje od ovih pitanja odgovorite s “da”, nalazite se u kavezu alkoholizma.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Hrvatska je skuplja 52 posto od Albanije: “Glavni motiv gostiju je omjer kvalitete i cijene” Raste broj zaraženih hodajućom upalom pluća, pripazite na ove simptome