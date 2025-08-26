Ostvaranje snova
VIDEO / Kupila kuću na jednom od najljepših mjesta na svijetu za samo 27.000 eura
Svoje preseljenje iz Los Angelesa i renoviranje dokumentira na TikToku, dijeleći napredak radova i život na mirnijem talijanskom otoku.
Kanađanka Kiki Leigh kupila je kuću sa 17 soba na Siciliji za 27.000 eura te ulaže dodatnih 140.000 eura u renoviranje kako bi izgradila dom iz snova.
Ova 28-godišnjakinja, koja je živjela u Los Angelesu gotovo 15 godina, odlučila je potpuno promijeniti način života. Nakon što je naišla na TikTok video o jeftinim nekretninama na Siciliji, brzo je spakirala kofere i otputovala na talijanski otok tjedan dana kasnije.
U lipnju 2024. godine kupila je kuću u selu Mussomeli za samo 27.000 eura. Nekretnina ima 17 soba i nudi pogled na srednjovjekovni dvorac, no potrebna joj je opsežna obnova.
Dodatna ulaganja
"Ovo će biti moja kuća iz snova za život kada bude dovršena, vjerojatno na jesen", rekla je Kiki za Newsweek. Mussomeli, smješten u srcu Sicilije, poznat je po svom srednjovjekovnom dvorcu i prekrasnim vidicima – potpuni kontrast u odnosu na gužvu i žurbu Los Angelesa.
@gucci.spice It’s taken 13 months to get to this point. But only 4-ish months of renovations. When I bought this house, it had castle views, 600+ years of history, and basically nothing salvageable. It’s still not finished, but it’s finally starting to feel like a home not just a wild idea. Buying property in a medieval Sicilian village isn’t always easy, but it’s one of the best decisions I’ve ever made. #lifeinitaly #sicily #villagelife #homerenovation #dreamhome ♬ original sound - n 3^°7 !
Velike razlike u cijenama nekretnina
Iako je renoviranje skupo, cijene nekretnina na Siciliji i dalje su mnogo niže nego u Sjevernoj Americi. Prema Redfinu, prosječna cijena po kvadratnom metru u Los Angelesu iznosila je blizu 6.200 eura u srpnju 2025. S druge strane, podaci Immobiliare.it pokazuju da je prosječna cijena na Siciliji samo 1.167 eura po kvadratnom metru.
Konkretno, u provinciji Caltanissetta, gdje se nalazi Mussomeli, kvadratni metar stoji 682 eura – gotovo jedanaest puta manje nego u Los Angelesu. Sicilija je, zahvaljujući niskim cijenama, ugodnoj mediteranskoj klimi i bogatoj povijesti, posljednjih godina privukla mnoge strane kupce. Neka sela čak nude kuće za 1 euro kako bi spriječila iseljavanje. U svakom slučaju, nekretnine su vrlo privlačne strancima.
Kanađanka dokumentira obnovu
Za Kiki selidba na Siciliju nije bila samo stvar financija. "Ovo je kuća o kojoj sam oduvijek sanjala. Ovo je mjesto gdje želim živjeti", naglasila je.
Renoviranje je započelo u ožujku 2025. i očekuje se da će trajati osam mjeseci. Kada radovi budu završeni, Kiki će zamijeniti Los Angeles, s njegovim visokim najamninama i gužvama, za mirniji život na Siciliji, okružena poviješću, suncem i mediteranskom kuhinjom.
Svoju avanturu dijeli na TikToku, gdje već ima tisuće pratitelja. Tamo objavljuje videosnimke napretka renoviranja i kaže da se kuća "napokon počinje osjećati kao dom, a ne samo kao luda ideja".
