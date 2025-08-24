Oglas

Kad pečete kruh, uvijek dodajte jednu žlicu ovog sastojka u tijesto — danima ostaje svjež i mekan

N1 Info
24. kol. 2025. 19:31
tijesto, valjak za tijesto
Pixabay/ilustracija

Ako volite peći kruh kod kuće, mali trik može potpuno promijeniti rezultat.

Nitko ne voli kruh i peciva „od jučer“, pa čak ni ona stara nekoliko sati. Kada ih kupujemo u pekarnici, obično pitamo prodavača je li svježe, razmišljajući je li tek izašlo iz pećnice, piše Krstarica.

U trgovinama se svježina provjerava „dodirom“ ili pritiskanjem peciva, pa ćete često vidjeti takozvane „profesionalne pipkače“ – najčešće starije ljude – koji na taj način prije kupnje provjeravaju desetke štruca.

Ako se nakon pritiska tijesto brzo vrati u prvobitni oblik – svježe je. Ako ostane „spljošteno“, bolje ga je preskočiti.

Ako pečete kruh kod kuće, vjerojatno ste primijetili da on obično brže stari i postaje mrvljiv u usporedbi s onim iz pekare. Pa u čemu je tajna?

Trik je u jednom neočekivanom sastojku, a to znaju samo profesionalci!

– Trajnost pekarskih proizvoda – kruha, muffina i kolača – možete produžiti dodavanjem jedne žlice meda u tijesto. Zahvaljujući ovom tajnom sastojku, muffini, lepinje i kruh ostaju dugo svježi i ne mrve se – objašnjava profesionalni kuhar iz „Haggis Pub & Kitchen“.

