Ostojić ponovno bocnuo Dabru: "Jesi, srećom, uvijek"

Ranko Ostojić ponovno je reagirao na najnoviju izjavu Josipa Dabre.
Dabro je danas novinarima rekao da i dalje ne vidi grešku u svojem pjevanju i stavovima.
"Jesam ikada promašio?", rekao je Dabro.
Ranko Ostojić je ragirao na ovu izjavu i ponovno bocnuo Dabru.
"Jesi, srećom, uvijek. Inače bi bilo mrtvih i po cesti i po kukuruzištu", napisao je Ostojić.
prije 37 min.
