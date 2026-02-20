Oglas

"Jesam ikada promašio"

Ostojić ponovno bocnuo Dabru: "Jesi, srećom, uvijek"

N1 Info
20. velj. 2026. 14:17
Patrik Macek/PIXSELL

Ranko Ostojić ponovno je reagirao na najnoviju izjavu Josipa Dabre.

Dabro je danas novinarima rekao da i dalje ne vidi grešku u svojem pjevanju i stavovima.

"Jesam ikada promašio?", rekao je Dabro.

Ranko Ostojić je ragirao na ovu izjavu i ponovno bocnuo Dabru.

"Jesi, srećom, uvijek. Inače bi bilo mrtvih i po cesti i po kukuruzištu", napisao je Ostojić.

Josip Dabro Ranko Ostojić

