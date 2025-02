Vrtlarica otkriva koje poslove treba obaviti u veljači kako biste pripremili svoj vrt za proljeće

Podijeli :

Nicola Bradley, glavna vrtlarica u Lost Gardens of Heligan, savjetuje da je priprema tla za proljeće već u veljači vrlo važna. Preporučuje pet ključnih poslova.

Prekrivanje rubova kompostom

Nanesite sloj dobro trulog komposta na rubove vrta kako biste zadržali vlagu i zagrijali tlo. Kompost se postupno miješa s tlom, dodajući hranjive tvari i poboljšavajući njegovu strukturu, prenosi Express.

Provjera sačuvanih sjemenki

Pregledajte sjemenke sačuvane od prošle godine i one iz starih pakiranja. Uklonite one koje tamne ili pokazuju znakove plijesni te zadržite samo one koje su u dobrom stanju.

Biljni higijenski postupak

Očistite pohranjene bambusove štapove od truleži i oštećenja. U Heliganu se uklanjaju svi truli i oštećeni dijelovi, a preostale štapove koriste se za potporu nižim biljkama ili kao oznake za redove sjemenki.

Čišćenje staklenika i sjemenki

Iskoristite hladnije, vlažne mjesece za čišćenje staklenika, posuda i pladnjeva, pripremajući ih za ranu unutarnju sadnju. Planirajte koje biljke ćete razmnožavati sljedeće sezone, uključujući rane jednogodišnje cvjetnice, luk, poriluk i ljetne kupusnjače.

Priprema materijala za potpore

Iskoristite ovo doba godine za sakupljanje štapova, primjerice za grašak, kako biste sljedeće godine imali spremne potpore za mlade biljke. Mladi, fleksibilni štapići od oraha ili breze lijepo funkcioniraju kao potpore i estetski su privlačni u biljnom rubu.

Ovi koraci osiguravaju da vaš vrt bude spreman i u dobrom stanju za proljetnu sadnju.

