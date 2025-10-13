Egipat odlikovao Trumpa Ordenom Nila, najvišom državnom počasti

Orden Nila, poznat i kao "Ogrlica Nila", dodjeljuje se osobama koje su dale izniman doprinos Egiptu ili čovječanstvu. Napravljen je od čistog zlata, a sastoji se od lanca s tri međusobno povezana kvadratna motiva. Svaki od njih ima zlatni cvjetni krug ukrašen rubinima i tirkizima, a kutovi su pričvršćeni na ogranke lanca.