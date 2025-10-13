Egipat odlikovao Trumpa Ordenom Nila, najvišom državnom počasti

Egipatski predsjednik Abdel Fatah al-Sisi dodijelio je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu Orden Nila, najviše egipatsko državno priznanje, objavio je BBC Arabic.
Orden je dodijeljen kao priznanje za Trumpov doprinos jačanju strateških odnosa između dviju zemalja, stoji u priopćenju egipatskog predsjedništva, prenosi Index.
Orden Nila, poznat i kao "Ogrlica Nila", dodjeljuje se osobama koje su dale izniman doprinos Egiptu ili čovječanstvu. Napravljen je od čistog zlata, a sastoji se od lanca s tri međusobno povezana kvadratna motiva. Svaki od njih ima zlatni cvjetni krug ukrašen rubinima i tirkizima, a kutovi su pričvršćeni na ogranke lanca.
Ovim ordenom ranije su odlikovani brojni svjetski čelnici, među njima bivši američki predsjednik Jimmy Carter za ulogu u posredovanju mirovnog sporazuma između Egipta i Izraela 1979. godine u Washingtonu.
Orden su primili i kraljica Elizabeta II. 1975. te Nelson Mandela 1990. godine.
