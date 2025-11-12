Liječnici objašnjavaju što se događa "u glavi“ kada imate noćnu moru ili sanjate loše

Pexels/ilustracija

Kad se probudite nakon noći u kojoj ste sanjali nešto uznemirujuće - situaciju u kojoj ste bježali, gubili voljene osobe ili bili potpuno nemoćni - prirodno je zapitati se: što je to značilo i zašto ste sanjali određeni događaj ili ljude? A još važnije: što se zapravo događa u vašem mozgu dok sanjate loš san ili noćnu moru?

Podijeli

Oglas

Stručnjaci za spavanje i neuroznanost objašnjavaju da loš san nije samo emocionalna "projekcija“ dana, već rezultat vrlo konkretnih procesa u mozgu - promjena u aktivnostima različitih moždanih regija, neravnoteže neurotransmitera i narušene kvalitete sna, piše nova.rs.

Faza sna u kojoj nastaju loši snovi

Većina živopisnih snova, uključujući i noćne more, odvija se tijekom REM faze spavanja. U toj fazi puls, disanje i cirkulacija ubrzavaju se, a mozak pokazuje električnu aktivnost sličnu onoj u budnom stanju, navodi se u harvardskoj studiji.

Tijekom REM sna aktiviraju se strukture u mozgu koje pripadaju tzv. "osnovnoj mreži“ - mreži povezanoj s unutarnjim mentalnim procesima poput razmišljanja, sjećanja i emocionalne obrade. Upravo u kasnijim REM fazama, kada se ti ciklusi produljuju, najčešće dolazi do noćnih mora.

Koji dijelovi mozga "rade“ kod loših snova

Jedan od ključnih aktera je amigdala - mala struktura u mozgu koja je središte emocionalnih reakcija, osobito straha i nesigurnosti. Tijekom noćne more amigdala postaje preaktivna, dok dijelovi prefrontalnog korteksa, koji bi trebali smireno procijeniti situaciju i regulirati emocije, imaju oslabljeni utjecaj.

Osim toga, neurokemijska ravnoteža se mijenja: kod loših snova ili noćnih mora primijećeni su povišeni nivoi hormona stresa (poput kortizola) te pojačana aktivacija simpatičkog živčanog sustava - onog koji nas priprema na reakciju „bori se ili bježi“.

Zašto se "pokreću“ loši snovi

Loši snovi mogu biti potaknuti nizom različitih okidača: stresom, traumom, nedostatkom sna, bolešću ili poremećajem spavanja. Tijekom sna mozak ne samo da "obrađuje“ informacije iz dana, već konsolidira sjećanja, filtrira ih i povezuje nova iskustva sa starima. Kada je taj proces poremećen - primjerice zbog nedostatka sna - povećava se vjerojatnost pojave loših snova.

Što to znači za vas ako ste sanjali nešto loše?

Ako ste prošle noći sanjali nešto uznemirujuće, evo što se zapravo dogodilo u vašem mozgu:

Vaša amigdala vjerojatno je bila aktivirana, pokrenuvši emocionalnu reakciju dok ste bili u REM fazi sna.

Istodobno, vaša prefrontalna regija mozga, koja bi trebala "smiriti sustav“, bila je manje učinkovita, zbog čega ste san mogli doživjeti kao stvaran i traumatičan.

U pozadini je mozak pokušavao konsolidirati sjećanja i obraditi emocije, no taj je proces bio prekinut, vjerojatno zato što niste imali dovoljno kvalitetnog sna.

Kao rezultat toga, probudili ste se s osjećajem intenzivne nelagode — srce vam je ubrzano kucalo, a možda ste se osjećali dezorijentirano ili uznemireno.