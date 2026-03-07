BUZ I STRANKA UMIROVLJENIKA
Formiraju se predizborne koalicije, a s kim će umirovljenici? "Od nas očekuju da im držimo lojtre"
Iako su redovni parlamentarni izbori tek za dvije godine, a prijevremeni se unatoč trzavicama u vladajućoj koaliciji ipak ne čine izglednima, politička scena je uskomešana. Stranke zauzimaju pozicije, pregovaraju o koalicijama i nastupaju kao da je predizborna kampanja već počela.
Svjedoče tomu najave skorog potpisivanja koalicijskog sporazuma dviju najjačih lijevih oporbenih stranaka, SDP-a i Možemo! te dogovori, navodno već poodmakli, o formiranju liberalnog-centrističkog bloka. U medijima je taj blok u nastajanju već nazvan 'Batak koalicijom' prema nazivu restorana gdje su se prošloga tjedna sastali čelnici Nezavinse platforme Sjever (NPS) i IDS-a.
A još potkraj prošle godine četiri stranke parlamentarne i vanparlamentarne oporbene desnice - Hrvatski suverenisti, DOMiNO, Blok za Hrvatsku i HSP sklopile su sporazum o zajedničkom izlasku na parlamentarne izbore. Te su stranke sporazum sklopile u Vukovaru pa su zasad neformalno nazvaju 'Vukovarskom koalicijom'.
HSU uz HDZ, a BUZ i Stranka umirovljenika?
U svim tim preslagivanjima zasad se gotovo i ne spominju umirovljeničke stranke. Jedina parlamentarna među njima, Hrvatska stranka umirovljenika (HSU) dio je parlamentarne većine i vladajuće koalicije. Njen jedini parlamentarac Veselko Gabričević u Sabor je ušao s liste HDZ-a pa se, barem zasad, ne dovodi u pitanje HSU-ova lojalnost HDZ-u.
Preostale dvije značajnije umirovljeničke stanke - Stranka umirovljenika (SU) i Blok umirovljenici zajedno (BUZ) u kontaktima su, kažu njihovi čelnici, sa strankama koje rade na predizbornom okupljanju.
Milivoj Špika, predsjednik BUZ-a, kazao nam je da je bio pozvan i nazočan na izvještajno-tematskoj konvenciji SDP-a održanoj potkraj siječnja.
Špika: SDP neće izgubiti treće izbore zaredom
"Pozvali su predstavnike stranka na koje računaju. I ja sam bio tamo. Kontakti SDP-a i BUZ-a postoje, ali službenih razgovora i dogovora o mogućoj koaliciji još nije bilo. No mislim da i sam poziv i odaziv na njega govore sami za sebe. Logično je za očekivati da SDP najprije finalizira sporazum s Možemo!, a tek onda s ostalim potencijalnim koalicijskim partnerima", kaže Špika.
Također kaže kako nije kontaktira s ikim iz stranaka liberalnog bloka kao i stranaka desnice po pitanju predizborne suradnje. Špika smatra da je predizborna kampanja već počela.
"To je praktički najavio sam predsjednik HDZ-a pa lijevoj strani ne preostaje drugo nego da prihvati igru. Ne vjerujem da će biti prijevremenih izbora i to iz dva razloga. Prvo, jer Plenković u rezervi uvijek ima poneku rukicu koja se da kupiti za neku sinekuricu. A drugo je opravdan strah HDZ-a od gubitka izbora. Vjerujem da SDP neće izgubiti i treće izbore zaredom, kao što sam uvjeren da prethodna dva izborna ciklusa HDZ nije dobio izbore, nego ih je SDP izgubio", smatra predsjendik BUZ-a.
Grujić: Na izbore idemo samostalno
Naspram Špike, koji se doima sklonim ulasku BUZ-a u koaliciju s SDP-om, predsjednik Stranke umirovljenika Lazar Grujić izričito tvrdi da se stranka koju vodi sprema samostalno izaći na parlamentarne izbore. Štoviše, kaže da je SU spreman i za ulazak u buduću vladu.
"Imamo kadrove, immao jasan program i spremni smo preuzeti odgovornost za rješavanje umirovljeničkih pitanja. A potrudit ćemo se da to i ostvarimo. Spremni smo koalirati s drugima samo na temelju naših programskih načela", poručuje.
I Grujić je, kao i Špika, bio pozvan na izvještajno-tematsku konvenciju SDP-a, odazvao se, ali napominje kako SDP-u zamjera što samo konstatira da je položaj umirovljenika težak, a mirovine male, ne nudeći rješenja.
"Niti jednom riječju još eno govore što će napraviti za umirovljenike i zašto bi umirovljenici trebali glasati za njih. Opet se ponavlja isti scenarij", kaže.
"Spremni smo za ulazak u vladu"
Grujić nam je potvrdio i razgovore s predstavnicima liberalne koalicije u nastajanju no ističe kako su to bili načelni razgovori.
"Od nas se očekuje damo da im držimo lojtre. Ostajemo čvrsto dosljedni na odluci o samostalnom izlasku na izbore", poručuje.
Grujić smatra da su sve vlade, i HDZ-ove i SDP-ove, provodile "ekonomski terorizam" nad umirovljenicima.
"Zvuči grubo, ali brojke to argumentiraju. Eurostat je lani objavio ono što mi tvrdimo već godinama - da su hrvatski umirovljenici najsiromašniji u Eurpskoj uniji s prosjekom mirovine 35 posto od prosječne plaće. Nama je to dokaz zbog kojeg nikome ne možemo dati bjanko potpis za suradnju. Zato ćemo na izbore ići samostalno, spremni za ulazak u vladu, a umirovljenici su na potezu da nam daju glas", samouvjereno je poručio Grujić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare