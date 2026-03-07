Formiraju se predizborne koalicije, a s kim će umirovljenici? "Od nas očekuju da im držimo lojtre"

"To je praktički najavio sam predsjednik HDZ-a pa lijevoj strani ne preostaje drugo nego da prihvati igru. Ne vjerujem da će biti prijevremenih izbora i to iz dva razloga. Prvo, jer Plenković u rezervi uvijek ima poneku rukicu koja se da kupiti za neku sinekuricu. A drugo je opravdan strah HDZ-a od gubitka izbora. Vjerujem da SDP neće izgubiti i treće izbore zaredom, kao što sam uvjeren da prethodna dva izborna ciklusa HDZ nije dobio izbore, nego ih je SDP izgubio", smatra predsjendik BUZ-a.