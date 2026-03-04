Dva potresa na području Dalmacije: "Dobro se osjetilo"

Prilično jak potres s epicentrom kod Siverića nedaleko od Drniša, magnitude 3.9 po Richteru zabilježen je u 1,23 sati, izvijestila je u srijedu hrvatska Seizmološka služba.
Oglas
Seizmološka služba Republike Hrvatske najprije je u 0.50 sati zabilježila slabiji potres magnitude 2,9 po Richteru, s epicentrom kod Murvice, oko 25 kilometara sjeverozapadno od Benkovca.
U 1.23 sata uslijedio je i snažniji potres magnitude 3,9 po Richteru koji je pogodio područje nedaleko od Drniša. Prema podacima Seizmološke službe RH, epicentar tog potresa bio je kod Siverića.
Nedugo nakon podrhtavanja tla, građani su na stranici EMSC-a počeli ostavljati svoja svjedočanstva o potresu:
"Vibracije pa treslo, dobro se osjetilo, nije dugo trajalo, ali me probudilo."
"Jači nego prvi, zatreslo ovaj put."
#Earthquake (#potres) possibly felt 34 sec ago in #Croatia. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) March 3, 2026
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/OBmuSfySX8
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas