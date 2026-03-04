Oglas

"Nije dugo trajalo"

Dva potresa na području Dalmacije: "Dobro se osjetilo"

N1 Info , Hina
04. ožu. 2026. 07:31
EMSC
EMSC

Prilično jak potres s epicentrom kod Siverića nedaleko od Drniša, magnitude 3.9 po Richteru zabilježen je u 1,23 sati, izvijestila je u srijedu hrvatska Seizmološka služba.

Seizmološka služba Republike Hrvatske najprije je u 0.50 sati zabilježila slabiji potres magnitude 2,9 po Richteru, s epicentrom kod Murvice, oko 25 kilometara sjeverozapadno od Benkovca.

U 1.23 sata uslijedio je i snažniji potres magnitude 3,9 po Richteru koji je pogodio područje nedaleko od Drniša. Prema podacima Seizmološke službe RH, epicentar tog potresa bio je kod Siverića.

Nedugo nakon podrhtavanja tla, građani su na stranici EMSC-a počeli ostavljati svoja svjedočanstva o potresu:

"Vibracije pa treslo, dobro se osjetilo, nije dugo trajalo, ali me probudilo."

"Jači nego prvi, zatreslo ovaj put."

Teme
EMSC potres

