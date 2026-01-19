Večeras gledajte prema sjeveru: Moguća polarna svjetlost

Golim okom boje polarne svjetlosti često nisu izražene kao na fotografijama, no prizor je svejedno impresivan. Mnoge iznenadi podatak da se polarna svjetlost povremeno može vidjeti i iz Hrvatske. Istina, znatno slabija nego na dalekom sjeveru, ali u prosjeku se kod nas može očekivati svakih nekoliko desetljeća, i to uglavnom u razdobljima pojačane Sunčeve aktivnosti.