Oglasila se Vlada: Evo što kaže o Trumpovim prijetnjama Europi zbog Grenlanda

U tom kontekstu izražavamo solidarnost s Danskom i narodom Grenlanda. Ne slažemo se s nametanjem bilo kakvih dodatnih carina koje bi mogle narušiti uravnoteženost trgovinskih odnosa EU-a sa SAD-om i oslabiti transatlantsko partnerstvo u vrijeme brojnih globalnih izazova. Zalažemo se za jedinstven i koordiniran europski stav ako bi se takve najave SAD-a ostvarile, o čemu će biti riječi na sastanku predstavnika država članica EU-a na razini veleposlanika u Bruxellesu te na sastanku ministara vanjskih poslova u ponedjeljak.