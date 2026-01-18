Oglas

"IZRAŽAVAMO SOLIDARNOST"

Oglasila se Vlada: Evo što kaže o Trumpovim prijetnjama Europi zbog Grenlanda

N1 Info
N1 Info
|
18. sij. 2026. 11:48
Vlada RH
Patrik Macek/PIXSELL

Rastuće napetosti na relaciji SAD-EU dovele su u pitanje opstanak NATO saveza u sastavu kakvog poznajmo kao i trgovinski sporazum koji je trebao osigurati ekonomsku stabilnost za obje strane nakon što je Donald Trump nametnuo carine zemljama koje su na Grenland poslale svoje vojnike.

Stav Vlade prenosimo u cijelosti:

"Stav hrvatske Vlade je jasan: saveznici u okviru NATO-a trebaju međusobno poštovati načela suvereniteta i teritorijalnog integriteta, a Grenland je dio Danske.

U tom kontekstu izražavamo solidarnost s Danskom i narodom Grenlanda. Ne slažemo se s nametanjem bilo kakvih dodatnih carina koje bi mogle narušiti uravnoteženost trgovinskih odnosa EU-a sa SAD-om i oslabiti transatlantsko partnerstvo u vrijeme brojnih globalnih izazova. Zalažemo se za jedinstven i koordiniran europski stav ako bi se takve najave SAD-a ostvarile, o čemu će biti riječi na sastanku predstavnika država članica EU-a na razini veleposlanika u Bruxellesu te na sastanku ministara vanjskih poslova u ponedjeljak.

U pogledu zabrinutosti SAD-a vezane uz sigurnost na području Arktika, uključujući Grenland, vjerujemo da se dijalogom može pronaći rješenje koje će SAD-u jamčiti sigurnost, a Danskoj puno poštovanje i zaštitu njezina teritorijalnog integriteta, uz uvažavanje činjenice da je i Grenland dio sigurnosnog sustava NATO-a."

