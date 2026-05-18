VIDEO / "Vrata pakla" u pustinji Karakum i dalje gore. Nitko ne zna zašto

Većina požara izgori svoje gorivo u roku od nekoliko sati, dana ili tjedana. Međutim, kada se zapale podzemna nalazišta fosilnih goriva, požari mogu bjesnjeti desetljećima.
Plinski krater Darvaza, poznat i kao „Vrata pakla”, predstavlja jamu široku 60 metara u pustinji Karakum u Turkmenistanu, koja gori najmanje 40 godina, prenosi Science Focus.
Podrijetlo kratera je sporno. Neki tvrde da se otvorio sedamdesetih godina prošlog stoljeća kada je sovjetska plinska bušotina slučajno probila podzemni džep prirodnog plina, dok drugi vjeruju da je nastao prirodnim putem još šezdesetih godina.
Kako god bilo, kada su geolozi otkrili da metan curi iz kratera, zapalili su plin nadajući se da će spriječiti ekološku katastrofu. Pretpostavili su da će izgorjeti za nekoliko tjedana, no jama i dalje gori, desetljećima kasnije.
Krater se nalazi iznad golemog naftnog i plinskog polja koje se proteže kroz Turkmenistan i Uzbekistan, što znači da je vjerojatno povezan s ogromnim podzemnim rezervama metana koje vatri osiguravaju gotovo neograničeno gorivo.
Kanadski istraživač George Kourounis krenuo je 2013. godine u ekspediciju kako bi proučio krater. Noseći odijelo otporno na visoke temperature, spustio se na dno kratera kako bi prikupio uzorke tla. Otkrio je jednostavne organizme koji mogu preživjeti u surovim uvjetima na dnu kratera.
Iako su Vrata pakla možda najpoznatiji požar, to nije najstariji koji još uvijek gori. Debeli slojevi podzemnog ugljena, poznati kao ugljeni slojevi, mogu održavati požare stoljećima.
Jedan požar u ugljenom sloju ispod planine Wingen u Australiji gori već više od 5.000 godina. Dok se njihove goleme podzemne zalihe goriva ne iscrpe, ovi će požari vjerojatno nastaviti gorjeti unedogled.
