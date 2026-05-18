Grgić ide u drugi krug: Moji sugrađani podržali su "okorjelog kriminalca"

Prema rezultatima prijevremenih lokalnih izbora u Novoj Gradiški, održanih u nedjelju, u drugi krug izbora za gradonačelnika ulaze kandidat Nezavisne liste Vinko Grgić i kandidat HDZ-a Bernardin Trnka.
Oglas
Nezavisna lista Vinko Grgić ulazi u drugi krug s neslužbeno 47,78 posto od ukupnog broja važećih glasova, a HDZ s 29,53 posto glasova.
Vinko Grgić je, kaže u razgovoru s našom Katarinom Plantak, zadovoljan rezultatima.
"Kampanja je bila agresivna i politički i pravosudno, da ne kažem. Ljudi su stali iza moga rada", govori.
"Moja kampanja nije koštala gotovo ništa, platio sam dva štanda i emisiju na radiju. Nemam plakata, svi materijali su od lani. Za razliku od drugih. Drugim kandidatima su dolazili premijer, ministri... Iza mene nije stajao nitko.", nastavlja Grgić.
Grgić je dva puta bio uhićen zbog Uskokovih sumnji u koruptivna kaznena djela.
Smatra li da je moralno kandidirati se nakon toga?
"Moji sugrađani su jučer sinoć rekli što misle o tome, podržali su "okorjelog kriminalca", čovjeka kojem se puno toga stavlja na teret", kaže i naglašava da nije osuđen.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas