Oglas

VELIKA POTJERA

Policija objavila detalje uhićenja ubojice iz Drniša

author
N1 Info
|
18. svi. 2026. 09:25
17.05.2026., Drnis - Muskarac je pucanjem iz vatrenog oružja u subotu navecer na terasi obiteljske kuce ustrijelio 19-godisnjeg hrvatskog drzavljanina koji je potom od zadobivenih ozljeda preminuo. Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Dusko Jaramaz/PIXSELL

Šibensko-kninska policija objavila je detalje noćašnjeg uhićenja Kristijana Aleksića osumnjičenog za ubojstvo 19-godišnjaka u Drnišu.

Oglas

"​Policijski službenici su noćas na području Drniša, na prilazu u grad, u 2.30 sati uočili osumnjičenog 50-godišnjaka za kojim se tragalo.

Brzom reakcijom policijskih službenika osumnjičeni je svladan uz uporabu sredstava prisile - tjelesna snaga i sredstva za vezivanje. Pregledom 50-godišnjaka pronađeno je vatreno oružje i nož dužine oštrice 20 cm.

50-godišnjak je doveden u prostorije policije na daljnje kriminalističko istraživanje.

U potrazi za počiniteljem kaznenog djela ubojstva sudjelovao je maksimalan broj policijskih službenika, službenih pasa tragača, uz uporabu svih raspoloživih uređaja i opreme, uključujući helikopter i bespilotne letjelice (dronovi)", objavila je policija u priopćenju.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
drniš policija ubojstvo

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ