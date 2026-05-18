VELIKA POTJERA
Policija objavila detalje uhićenja ubojice iz Drniša
Šibensko-kninska policija objavila je detalje noćašnjeg uhićenja Kristijana Aleksića osumnjičenog za ubojstvo 19-godišnjaka u Drnišu.
Oglas
"Policijski službenici su noćas na području Drniša, na prilazu u grad, u 2.30 sati uočili osumnjičenog 50-godišnjaka za kojim se tragalo.
Brzom reakcijom policijskih službenika osumnjičeni je svladan uz uporabu sredstava prisile - tjelesna snaga i sredstva za vezivanje. Pregledom 50-godišnjaka pronađeno je vatreno oružje i nož dužine oštrice 20 cm.
50-godišnjak je doveden u prostorije policije na daljnje kriminalističko istraživanje.
U potrazi za počiniteljem kaznenog djela ubojstva sudjelovao je maksimalan broj policijskih službenika, službenih pasa tragača, uz uporabu svih raspoloživih uređaja i opreme, uključujući helikopter i bespilotne letjelice (dronovi)", objavila je policija u priopćenju.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas