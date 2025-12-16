FOTO / Tisuće otisaka dinosaura pronađeno na alpskim liticama u Italiji

Talijanski paleontolozi otkrili su tisuće otisaka stopala dinosaura na gotovo okomitoj stijeni na više od 2000 metara nadmorske visine u Nacionalnom parku Stelvio, što je otkriće za koje kažu da je među najbogatijim nalazištima iz razdoblja trijasa na svijetu.
Oglas
Tragovi, od kojih su neki široki i do 40 cm, s tragovima kandži, protežu se oko pet kilometara u području Valle di Fraele u blizini Bormija, jednog od mjesta održavanja Zimskih olimpijskih igara 2026. u sjevernoj regiji Lombardiji.
"Ovo je jedno od najvećih i najstarijih nalazišta otisaka stopala u Italiji i među najspektakularnijima koje sam vidio u 35 godina", rekao je Cristiano Dal Sasso, paleontolog u milanskom Prirodoslovnom muzeju, na konferenciji za novinare u utorak.
Scoperte migliaia di orme di dinosauri nel Parco dello Stelvio, lasciate 210 milioni di anni fa da branchi di grandi erbivori #ANSA https://t.co/GyqkfTh4Kl pic.twitter.com/mG03XjB0Ea— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) December 15, 2025
Stručnjaci vjeruju da su otiske ostavila krda dugovratih biljojeda, vjerojatno plateosaura, prije više od 200 milijuna godina kada je to područje bilo topla laguna, idealna za lutanje dinosaura plažama, pri čemu su ostavljali tragove u blatu blizu vode.
„Otisci stopala utisnuti su dok su sedimenti još bili mekani, na širokim plimnim ravnicama koje su okruživale ocean Tetis“, rekao je Fabio Massimo Petti, znanstvenik iz muzeja MUSE u Trentu, na istoj konferenciji za novinare.
„Blato, sada pretvoreno u stijenu, omogućilo je očuvanje izvanrednih anatomskih detalja stopala, poput otisaka prstiju, pa čak i kandži“, dodao je.
Una scoperta eccezionale. Migliaia di orme di dinosauri sono emerse dalle rocce del Parco nazionale dello Stelvio, lasciate 210 milioni di anni fa da grandi erbivori che si muovevano in branchi organizzati. Le impronte, ritrovate nella la Valle di Fraele, a pochi chilometri da… pic.twitter.com/48Av7KZyXU— Repubblica (@repubblica) December 16, 2025
Kako se Afrička ploča postupno pomicala prema sjeveru, zatvarajući i isušujući ocean Tetis, sedimentne stijene su se nabirale, stvarajući Alpe.
Fosilizirani otisci stopala dinosaura pomaknuli su se iz horizontalnog u vertikalni položaj na planinskim liticama, a u rujnu ih je uočio fotograf divljih životinja dok je tražio jelene i bradate supove, rekli su stručnjaci.
„Prirodne znanosti dale su Igrama Milano-Cortina 2026. neočekivan i dragocjen dar iz dalekih razdoblja“, rekao je novinarima Giovanni Malago, predsjednik Organizacijskog odbora Milano-Cortina 2026.
Do područja se ne može doći stazama pa će se za njegovo proučavanje morati koristiti dronovi i tehnologije daljinskog istraživanja.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas