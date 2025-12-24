Amerikanci produljili rok za pregovore o NIS-u

Američki dužnosnici su dosad više puta upozoravali službeni Beograd da u NIS-u ne žele rusko vlasništvo (56,15 posto) koje "treba biti - nula", ali ni uz više odgoda primjene sankcija to se nije dogodilo, unatoč "šetnji dionica" za čim su, nastojeći relaksirati krizu, u međuvremenu posegnule kćeri-firme koje nisu pod udarom sankcija.