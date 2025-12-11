Oglas

Lavrov: Nema nacionalizacije NIS-a bez suglasnosti Rusije

11. pro. 2025. 13:06
Šef ruske diplomacije Sergej Lavrov izjavio je u Moskvi da je u tijeku pregovarački proces o sudbini kompanije NIS, podsjećajući da je riječ o poduzeću osnovanom na temelju međuvladinog sporazuma Srbije i Rusije.

„U tijeku je pregovarački proces. Znam da se srpsko vodstvo obratilo SAD-u, jer je upravo njihov zahtjev ispunjavalo poduzeće koje je stvoreno na temelju međuvladinog dogovora između Rusije i Srbije, ali to je specifična karakteristika Amerikanaca“, istaknuo je Lavrov, piše Nova.rs.

Dodao je i da Sjedinjene Države, prema njegovim riječima, svojim jednostranim sankcijama, pritiscima i zlouporabom dolara “narušavaju onu globalizaciju koju su desetljećima gradile i svima preporučivale kao glavno dobro čovječanstva”.

Podsjetio je da u međuvladinom sporazumu dviju zemalja stoji da do nacionalizacije NIS-a ne može doći bez obostrane suglasnosti.

„Pod kojim se uvjetima može postići suglasnost o nacionalizaciji ili o nekom drugom obliku rješenja ovog problema? Možda se rješenje sastoji u tome da se pronađe način kako da NIS nastavi raditi, bez obzira na mogućnosti koje SAD imaju kako bi to poduzeće kaznile."

"Ne znam, time se bavi ministar energetike i odgovarajući ekonomski operateri, kao i kompanije u vašim susjednim zemljama koje su surađivale s NIS-om. Ali ne gajim nikakvu sumnju da pravednost uvijek treba biti kriterij. U suprotnom stvaramo presedane za mnoge druge zemlje, a to nikome nije potrebno“, poručio je Lavrov.

Podsjetimo, Naftna industrija Srbije je od 9. listopada pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država, koje traže da u kompaniji ne bude ruskog vlasništva.

