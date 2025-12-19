Putin: Nadamo se da će prijateljsko vodstvo Srbije ispuniti obveze prema NIS-u, u suprotnom…

Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da Rusija „ima ideje“ kako i u kojem bi se smjeru moglo odvijati rješavanje pitanja Naftne industrije Srbije (NIS) te da je dijalog sa Srbijom u tijeku, javlja ruska agencija TASS.
„Imamo ideje o tome kako, na koji način i u kojem smjeru bismo mogli zajedno ići naprijed. I takav dijalog je u tijeku s našim prijateljima u Srbiji. Nadamo se da ćemo pronaći pravo rješenje“, rekao je Putin.
Na posebnoj konferenciji za novinare, koja se održava krajem svake godine, naveo je da Rusija pretpostavlja kako će „prijateljsko vodstvo Srbije“ ispuniti obveze prema NIS-u.
„Imamo međuvladin sporazum sa Srbijom u vezi s uvođenjem bilo kakvih ograničenja u vezi s ovim komercijalnim subjektom. I, naravno, pretpostavljamo da će prijateljsko vodstvo Srbije to imati na umu i ispuniti svoje obveze. U suprotnom se postavlja pitanje: kako možemo ulagati novac u gospodarstvo zemlje i gdje su jamstva sigurnosti ako čak ni međuvladini sporazumi ne funkcioniraju“, rekao je Putin.
Naveo je da je Gazprom Neft uložio više od tri milijarde dolara i transformirao NIS u moderno, visoko učinkovito poduzeće.
„Unatoč vanjskim naporima da se poboljšaju odnosi, pritisak sankcija, koji je dio politike sile, nesumnjivo se nastavlja. To se odnosi i na našu kompaniju Gazprom Neft, koja je vlasnik NIS-a“, izjavio je Putin.
Putin je rekao i da je NIS glavni porezni obveznik u proračunu Srbije.
Brnabić: „Vučić će uskoro odgovoriti na temu"
Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da vjeruje kako će se predsjednik države Aleksandar Vučić u narednim danima obratiti javnosti povodom današnje izjave ruskog predsjednika Vladimira Putina o „međuvladinom sporazumu dviju zemalja“.
Na konferenciji za novinare u Skupštini, na pitanje o kojem je sporazumu riječ, što je njime propisano i postoji li problem sa srpske strane, kazala je da se ne želi miješati u stvari o kojima ne zna dovoljno.
„Ne želim se miješati u stvari o kojima ne znam dovoljno, ali ono što znam jest da je Vučić dobro i detaljno proučio sve sporazume, ugovore i dokumente koji su s tim povezani, od kojih se nijedan ne može primijeniti na ovu trenutačnu situaciju“, kazala je Brnabić.
Istaknula je da zna kako je Vučić te stavove predočio Putinu, Moskvi i Pekingu.
„Vjerujem da će se, s obzirom na to koliko je ova tema važna, Vučić u narednim danima obratiti i odgovoriti na ovo“, zaključila je predsjednica Skupštine.
