Nacionalna naftna kompanija iz Abu Dhabija (ADNOC) pojavila se kao glavni kandidat za kupnju 56,15 posto udjela koji ruske tvrtke drže u Naftnoj industriji Srbije (NIS), koja je pod američkim sankcijama, objavio je Financial Times, a prenosi See News.

Međutim, iako je ADNOC favorit za kupnju jedinog srpskog rafinerijskog postrojenja, kompanija i dalje vodi razgovore i s drugim potencijalnim ponuđačima, uključujući mađarsku naftnu kompaniju MOL, prenio je FT pozivajući se na neimenovane izvore upoznate sa situacijom.

Prema izvješću tog medija, a prenosi Danas.rs, uključenost ADNOC-a proizlazi prije svega iz bliskih odnosa između Ujedinjenih Arapskih Emirata i Srbije, a ne iz strateških ili poslovnih razloga.

Vrijednost posla nije jasna, ali je NIS u svom posljednjem izvješću za 2024. godinu prijavio imovinu od 4,7 milijardi dolara, odnosno oko četiri milijarde eura, pri čemu se oko 2,6 milijardi odnosi na udio ruskih vlasnika, navodi FT.

Izvori FT-a podsjećaju da bi Vlada Srbije najradije sama otkupila ruski udio u NIS-u, ali da su ruski suvlasnici nespremni prodati državi.

Podsjetimo, NIS je u vlasništvu Gazprom Njefta – naftnog ogranka ruskog energetskog giganta Gazproma, koji posjeduje 44,85 posto kompanije. Vlada Srbije ima 29,87 posto udjela, a kompanija “Intelligence” iz Sankt Peterburga, koja je neizravno pod kontrolom Gazproma, posjeduje 11,3 posto. Ostatak pripada manjinskim dioničarima.

Američko Ministarstvo financija prvi put je najavilo sankcije srpskoj kompaniji u siječnju zbog njezina ruskog vlasništva.

Nakon nekoliko odgoda, restrikcije su stupile na snagu u listopadu, zbog čega je NIS prošlog tjedna morao početi s gašenjem svoje rafinerije kapaciteta 4,8 milijuna tona godišnje u Pančevu, jedine u Srbiji, zbog nedostatka sirove nafte za preradu.