Bivši ravnatelj doma u Tuzli optužen zbog smrti 17 umirovljenika

U domu je tada boravilo oko 180 korisnika, među kojima je više od stotinu bilo teško bolesnih, nepokretnih ili osoba s invaliditetom. Tužiteljstvo tvrdi da zbog propusta nije bio osiguran odgovarajući nadzor nad nepokretnim i teško pokretnim korisnicima, kao ni odgovarajući sustav ranog otkrivanja i dojave požara, odimljavanja i evakuacije.