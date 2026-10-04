Jedna osoba poginula u slijetanju vozila kod Krapinskih Toplica, druga ozlijeđena

Zeljko Lukunic/PIXSELL

Jedna osoba smrtno je stradala, a jedna je ozlijeđena u slijetanju osobnog vozila s ceste u nedjelju rano ujutro u Jurjevcu na području općine Krapinske Toplice, izvijestila je Policijska uprava krapinsko-zagorska.

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Prometna nesreća dogodila se oko 4,20 sati u Jurjevcu, gdje je, prema prvim informacijama policije, osobno vozilo sletjelo s ceste.

Jedna osoba smrtno je stradala na mjestu nesreće, dok je druga zadobila ozljede te je vozilom hitne medicinske pomoći prevezena u Opću bolnicu Zabok. Zasad nije poznata težina njezinih ozljeda.

Iz Policijske uprave krapinsko-zagorske Hini je potvrđeno da je na mjesto nesreće izašlo Županijsko državno odvjetništvo, koje će koordinirati daljnje postupanje i utvrđivanje svih okolnosti prometne nesreće.

Očevid je u tijeku, a više detalja o uzroku i okolnostima slijetanju vozila bit će poznato nakon njegova završetka.