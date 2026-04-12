Picula: Obustava sredstava EU-a jedina je poruka od koje Vučićev režim strepi. Brnabić mu odgovorila

Izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula izjavio je da je moguća obustava sredstava iz fondova EU jedina poruka od koje Vučićev režim strepi.
„Jačanje represije nad građanima, gušenje medijskih sloboda, urušavanje pravosuđa i integriteta izbora razlozi su da EU promijeni, ne samo narativ prema službenom Beogradu, nego prije svega politiku podilaženja Vučićevom režimu“, napisao je Picula na društvenoj mreži X.
Moguća obustava jasno uvjetovanih sredstava iz fondova EU, kako navodi, jedina je poruka od koje on zaista strepi.
Na objavu Tonina Picule reagirala je predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić.
„Građani Srbije, za Uskrs vam Tonino Picula poručuje da će se boriti da vam ukinu sve EU fondove. Za Uskrs je njegova poruka da Srbiji želi manje novca za škole, bolnice, okoliš, ceste i pruge, samo zato što sami želite izabrati tko će voditi Srbiju i zato što podržavate Aleksandra Vučića. Nakon što je predsjedniku Srbije zamjerio što vodi prosrpsku politiku, ovo je Piculina poruka za pravoslavni Uskrs“, navela je ona.
Poručila je i da „kod takvih blokaderi trče na dijalog“.
„Isti oni koji odbijaju svaki poziv na dijalog upućen od strane predsjednika vlastite zemlje. Sve su, i Picula i njegovi blokaderi, o sebi rekli. A narod Srbije sve dobro vidi. Hvala vam, Picula, na ovakvim željama pred naš Uskrs. Hvala što otvoreno pokazujete nepoštovanje svega što je srpsko i pravoslavno. Nećemo zaboraviti“, napisala je Brnabić na X-u.
