Čović o potezima američke administracije: Na dobrom smo putu da ratne rane i ožiljci ostanu iza nas

Dodao je kako je to glavna misija politike hrvatskog naroda da se 'stabiliziraju odnosi kako bi BiH otvorila europski put'.

Čović vjeruje da će se na zasjedanju Europskoga vijeća u prosincu moći donijeti odluka o određivanju datuma početka pregovora s Bosnom i Hercegovinom.

To podrazumijeva imenovanje glavnog pregovarača, te usvajanja dvaju zakona o Sudu BiH, te Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća.

Čelnik HDZ-a BiH pozvao je i na očuvanje jednakopravnosti tri konstitutivna naroda sukladno Ustavu, te da u vlasti budu birani legitimni politički predstavnici bez preglasavanja drugih više brojnih naroda.