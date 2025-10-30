Amerika ukinula sankcije Dodiku, što to znači? "Ovo je njegov politički kraj"

Dodali su da planiraju blisko surađivati s političkim akterima i sudionicima "iz cijelog političkog spektra u BiH" kako bi unaprijedili zajedničke prioritete no ostalo je nejasno zašto je na popisu osoba pod sankcijama ostao dio ljudi iz Srpske demokratske stranke (SDS) kao i HDZ-ov Marinko Čavara, predsjedatelj Zastupničkog doma parlamenta BiH koji je kažnjen zbog procjene da je odgovoran za blokiranje imenovanja sudaca Ustavnog suda Federacije BiH dok je bio predsjednikom tog entiteta.