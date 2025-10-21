Dodik zaprijetio otcijepljenjem: "Jedino neapsurdno rješenje"

Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, reagirao je na pismo koje je Sud Bosne i Hercegovine uputio Središnjem izbornom povjerenstvu Bosne i Hercegovine, u kojem je naglasio obvezu evidentiranja i provedbe pravnih posljedica pravomoćne presude protiv njega, a koja se odnosi i na prestanak funkcije predsjednika stranke na čijem je čelu.
Predsjednik stranke i u sklopu zabrane političkog djelovanja?
Također, u spomenutom pismu, Sud Bosne i Hercegovine pojasnio je pravne posljedice presude u slučaju protiv njega zbog nepoštivanja odluka Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, budući da prethodno nije bilo jasno može li biti predsjednik SNSD-a u sklopu šestogodišnje zabrane političkog djelovanja.
Dakle, radi pojašnjenja, politička organizacija, što SNSD jest, jest pravna osoba, a pravna posljedica presude je prestanak službene dužnosti u pravnoj osobi, bez obzira na način financiranja.
Dodik je oštro reagirao na to pismo, uvrijedivši ljude zaposlene u Sudu Bosne i Hercegovine i Središnjem izbornom povjerenstvu u svom stilu.
"To govori o njihovoj bolesnoj ambiciji"
„Poltroni iz Središnjeg izbornog povjerenstva BIH natjerali su ih da glasaju o zabrani moje dužnosti predsjednika stranke“, rekao je Dodik komentirajući pismo Suda BIH Središnjem izbornom povjerenstvu u kojem se navodi da ne može biti šef SNSD-a, te dodao:
„To govori o njihovoj bolesnoj ambiciji. Jedino neapsurdno rješenje je naša neovisnost. Ja sam izabrani predsjednik, ali nisam predsjednik odlukom Suda BIH, što je neustavno. Ne potpisujem akte iz praktičnih razloga, kako to ne bi služilo ljudima iz Suda BIH. Naš je cilj održavati odnose s Rusijom, Srbijom, Mađarskom i postaviti suradnju s Donaldom Trumpom na najbolju stratešku razinu.“
Pismo koje je Sud BIH poslao Središnjem izbornom povjerenstvu možete pročitati ovdje, a on naglašava obvezu provedbe pravnih posljedica iz presude Miloradu Dodiku.
Prema detaljnijem tumačenju teksta dokumenta, te pravne posljedice odnose se i na prestanak dužnosti predsjednika stranke.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
