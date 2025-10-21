Dodik zaprijetio otcijepljenjem: "Jedino neapsurdno rješenje"

„To govori o njihovoj bolesnoj ambiciji. Jedino neapsurdno rješenje je naša neovisnost. Ja sam izabrani predsjednik, ali nisam predsjednik odlukom Suda BIH, što je neustavno. Ne potpisujem akte iz praktičnih razloga, kako to ne bi služilo ljudima iz Suda BIH. Naš je cilj održavati odnose s Rusijom, Srbijom, Mađarskom i postaviti suradnju s Donaldom Trumpom na najbolju stratešku razinu.“