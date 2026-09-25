Gradovi i općine
Umirovljenicima subvencioniraju dopunsko: Evo tko ima pravo na pomoć
Grad Rab umirovljenicima subvencionira trošak dopunskog zdravstvenog osiguranja. Pravo je prošireno na sve umirovljenike bez obzira na dob, a slične subvencije svojim građanima nude i Novalja te pojedine istarske općine.
Polica dopunskog zdravstvenog osiguranja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) od 1. veljače ove godine stoji 15 eura mjesečno, odnosno 180 eura godišnje. To je znatno više nego ranijih 9,29 eura mjesečno, no dio umirovljenika taj trošak ne mora u cijelosti snositi sam. Osim onih kojima se premija plaća iz državnog proračuna, pomoć svojim stanovnicima nude i pojedini gradovi i općine.
Jedan od njih je odnedavno i Grad Rab, koji je odlučio subvencionirati godišnji trošak police dopunskog zdravstvenog osiguranja s do 174,29 eura po korisniku.
Prvotno je mjera bila namijenjena građanima s navršenih 65 godina, hrvatskim državljanstvom i prebivalištem na području Raba. Grad je, međutim, naknadno proširio pravo na sve umirovljenike, bez obzira na njihovu dob.
Status umirovljenika potrebno je dokazati odgovarajućom dokumentacijom, a novac se korisnicima isplaćuje izravno na tekući ili zaštićeni račun nakon podnošenja zahtjeva i potrebnih dokaza.
Zahtjev se mora predati najkasnije do 30. studenoga 2026. godine. Obrazac je dostupan na službenim stranicama Grada Raba, kao i u prostorijama gradske uprave.
Novalja daje 120 eura godišnje
Sličnu pomoć svojim starijim stanovnicima osigurava i Grad Novalja. Ondje subvencija iznosi 10 eura mjesečno, odnosno ukupno 120 eura za 2026. godinu, piše Dnevnik.hr.
Pravo imaju umirovljenici, korisnici nacionalne naknade za starije osobe te građani stariji od 65 godina koji nisu u mirovini i ne ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada ili samostalne djelatnosti.
Korisnik mora biti hrvatski državljanin s prebivalištem na području Grada Novalje te imati sklopljenu ili obnovljenu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja za 2026. godinu. Polica može biti ugovorena s HZZO-om ili drugom osiguravajućom kućom.
Zahtjev se može predati elektronički, osobno ili preporučenom poštom, a krajnji rok je također 30. studenoga.
U Funtani osam eura mjesečno
Dopunsko zdravstveno osiguranje svojim umirovljenicima sufinancira i Općina Funtana. Subvencija u 2026. iznosi osam eura mjesečno. Osim umirovljenika, pravo imaju i osobe starije od 65 godina koje nisu ostvarile mirovinu. Uvjet je sklopljena ili obnovljena polica dopunskog zdravstvenog osiguranja.
Pravo, međutim, ne mogu ostvariti umirovljenici koji uz mirovinu ostvaruju prihod iz redovnog radnog odnosa, kao ni oni kojima se premija dopunskog zdravstvenog osiguranja već plaća iz državnog proračuna. Subvencija se isplaćuje polugodišnje, u lipnju i prosincu, i to samo za mjesece tijekom kojih je polica bila važeća.
Tar-Vabriga nekima pokriva cijelu policu
Drugačiji model primjenjuje Općina Tar-Vabriga, gdje iznos pomoći ovisi o prihodima umirovljenika. Umirovljenicima čiji prosječni mjesečni prihodi iznose do 500 eura Općina pokriva 100 posto premije, odnosno najviše 180 eura godišnje. To znači da im, u slučaju HZZO-ove police, može biti pokriven praktički cijeli godišnji trošak.
Umirovljenicima s prosječnim mjesečnim prihodima višim od 501 eura pa do 920 eura pokriva se 50 posto premije, odnosno najviše 90 eura godišnje. Pri izračunu se ne gleda samo mirovina. U prihode ulaze i druga primanja, primjerice plaća, prihod od iznajmljivanja nekretnina, ugovora o djelu ili dividendi, kao i prihodi bračnog ili izvanbračnog partnera koji živi u zajedničkom kućanstvu. Zahtjevi za ovu pomoć u Tar-Vabrigi podnose se od 1. do 31. listopada.
Pomoć daje i Zagreb
Financijsku pomoć za plaćanje dopunskog zdravstvenog osiguranja ima i Grad Zagreb, ali je ona vezana uz gradski sustav socijalnih naknada.
Grad isplaćuje novčanu naknadu za plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja korisnicima gradske novčane naknade za umirovljenike. Sama novčana naknada za umirovljenike ovisi o njihovim prihodima, a korisnici su podijeljeni u četiri skupine. Zagreb tako nema isti model kao Rab ili Novalja, gdje se određenom krugu građana vraća ili subvencionira dio godišnjeg troška police, nego je pomoć za dopunsko dio šireg gradskog sustava socijalnih prava.
Neki dopunsko uopće ne moraju plaćati
Važno je pritom podsjetiti da dio građana ima pravo na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja na teret državnog proračuna.
U 2026. godini prihodovni cenzus iznosi 458,08 eura mjesečno po članu obitelji, odnosno 573,50 eura za samca. Građani koji ispunjavaju propisane uvjete stoga mogu ostvariti pravo na policu čiju premiju plaća država. Za ostale je HZZO-ova polica od 1. veljače poskupjela s 9,29 na 15 eura mjesečno, odnosno na 180 eura godišnje.
Upravo zbog tog povećanja lokalne subvencije postale su značajnije. Budući da se iznosi, prihodovni cenzusi, dobni uvjeti i rokovi za podnošenje zahtjeva razlikuju od mjesta do mjesta, umirovljenicima se isplati provjeriti nudi li njihov grad ili općina sličnu pomoć.
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