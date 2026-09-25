Umirovljenicima s prosječnim mjesečnim prihodima višim od 501 eura pa do 920 eura pokriva se 50 posto premije, odnosno najviše 90 eura godišnje. Pri izračunu se ne gleda samo mirovina. U prihode ulaze i druga primanja, primjerice plaća, prihod od iznajmljivanja nekretnina, ugovora o djelu ili dividendi, kao i prihodi bračnog ili izvanbračnog partnera koji živi u zajedničkom kućanstvu. Zahtjevi za ovu pomoć u Tar-Vabrigi podnose se od 1. do 31. listopada.