Dijana Hrka prekida štrajk glađu

"Kad sam rekla da se ograđujem od studenata i građana, krivo su me shvatili. Ogradila sam se kako nitko ne bi štrajkao sa mnom. Pozvat ću studente i građane na sastanak da se dogovorimo, dobila sam blagoslov dva svećenika za prekid štrajka, od medicinskih radnika, od djece poziv za prekid štrajka glađu. I ja ću danas prekinuti štrajk", rekla je Hrka.