Dijana Hrka prekida štrajk glađu

Građani Srbije su se u velikom broju okupili kod šatora Diane Hrke, koja je u 17 sati započela obraćanje javnosti. Najavila je da će danas prekinuti štrajk glađu
Dijana Hrka je najavila da će danas prekinuti štrajk glađu.
"Kad sam rekla da se ograđujem od studenata i građana, krivo su me shvatili. Ogradila sam se kako nitko ne bi štrajkao sa mnom. Pozvat ću studente i građane na sastanak da se dogovorimo, dobila sam blagoslov dva svećenika za prekid štrajka, od medicinskih radnika, od djece poziv za prekid štrajka glađu. I ja ću danas prekinuti štrajk", rekla je Hrka.
Kako je rekla, neće iznevjeriti svoj narod i kaže da "može puno više učiniti dok je živa".
Prisutni su brojni domaći i strani mediji, kao i policija koja nije opremljena za razbijanje demonstracija. Prisutni su i policajci u civilu.
Broj okupljenih u šatorskom naselju nešto je veći u odnosu na prethodne dane.
