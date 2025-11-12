Oglas

OBJAVILI VETERANI

Dijana Hrka se ne osjeća dobro, obratit će se medijima u 16 sati

author
N1 Srbija
|
12. stu. 2025. 11:14
n1
N1 Srbija

Štrajk glađu nastavila je Dijana Hrka, majka Stefana, poginulog u padu nadstrešnice u Novom Sadu. Hrka jedanaesti dan štrajka glađu. Od jutros ne osjeća dobro, rekli su za N1 Srbija veterani koji provode vrijeme u i oko njenog šatora, kako bi je čuvali.

Oglas

Također, veterani su rekli da će u 16 sati Hrka govoriti za sve zainteresirane medije i to je trenutak kada će se saznati više detalja o njenom stanju, javlja N1 Srbija.

Ona je jučer kazala da jedva stoji na nogama i da je vrlo malaksala.

Prethodno je agencija Fonet objavila i da je Hrku jutros posjetio liječnik.

Slika ovog jutra ispred njenog šatora, ali i u šatorskom naselju ispred Narodne skupštine u Beogradu u kojem provode vrijeme pristaše Srpske napredne stranke je uobičajena, javlja reporterka N1.

Veterani su rekli da je noć protekla mirno, da nije bilo nikakvih incidenata.

Teme
dijana hrka

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ