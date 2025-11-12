Dijana Hrka se ne osjeća dobro, obratit će se medijima u 16 sati

N1 Srbija

Štrajk glađu nastavila je Dijana Hrka, majka Stefana, poginulog u padu nadstrešnice u Novom Sadu. Hrka jedanaesti dan štrajka glađu. Od jutros ne osjeća dobro, rekli su za N1 Srbija veterani koji provode vrijeme u i oko njenog šatora, kako bi je čuvali.

Također, veterani su rekli da će u 16 sati Hrka govoriti za sve zainteresirane medije i to je trenutak kada će se saznati više detalja o njenom stanju, javlja N1 Srbija.

Ona je jučer kazala da jedva stoji na nogama i da je vrlo malaksala.

Prethodno je agencija Fonet objavila i da je Hrku jutros posjetio liječnik.

Slika ovog jutra ispred njenog šatora, ali i u šatorskom naselju ispred Narodne skupštine u Beogradu u kojem provode vrijeme pristaše Srpske napredne stranke je uobičajena, javlja reporterka N1.

Veterani su rekli da je noć protekla mirno, da nije bilo nikakvih incidenata.