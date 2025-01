Dodik: Ako budem osuđen RS će se odcijepiti od BiH

Podijeli :

Čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik izjavio je u srijedu kako će, bude li on osuđen zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice za BiH, Republika Srpska odmah proglasiti neovisnost.

Dodiku se pred Sudom BiH od veljače 2024. sudi po optužnici koja ga tereti za nepoštivanje odluka visokog predstavnika za BiH Christiana Schmidta.

Bude li osuđen Dodiku prijeti kazna do pet godina zatvora koja znači i automatsku smjenu s dužnosti predsjednika RS.

On je u intervjuu za Televiziju RS (RTRS) emitiranom u srijedu zaprijetio kako će osuđujuća presuda dovesti do raspada BiH.

Dodik: Idemo do kraja, naš cilj je neovisnost Republike Srpske

“Ukoliko bude takva jedna odluka, što god tko pričao, istog trenutka imat ćete skupštinsku odluku o izdvajanju iz BiH i referendum o neovisnosti RS”, izjavio je Dodik kojemu je Sud BiH odobrio da do 29. siječnja ne mora sudjelovati u nastavku suđenja zbog zdravstvenog stanja.

Procjena je liječnika kako mu je to razdoblje potrebno za oporavak nakon operacije kojoj je zbog uklještenja jednjaka bio podvrgnut u jednoj privatnoj klinici u Beogradu početkom prosinca prošle godine.

No to Dodika nije spriječilo da RTRS-u da intervju u kojemu je kazao kako je “sveta zadaća RS izlazak iz BiH”.

“Smatram da moram RS izvući iz BiH”, kazao je, dodajući kako očekuje da će dolaskom nove američke administracije popustiti pritisci na političare iz reda bosanskih Srba.

Najavio je i kako razmišlja o tome da RS odustane od sudjelovanja u provedbi reformi koje bi približile BiH članstvu u Europskoj uniji.

Rekao je kako taj entitet imamo samo probleme zbog zahtjeva iz EU i vjeruje kako ulazak BiH u EU znači nestanak RS.

“Kad mi uđemo u EU, to znači da nema Republike Srpske. Јe li to cijena koju ovaj narod hoće platiti? Neka plati. Јa neću. Dok ja ovo vodim, to se neće dogoditi”, izjavio je Dodik.

