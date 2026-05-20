VIDEO / Snimka Muska koji priznaje da je ukinuo financiranje pomoći za borbu protiv ebole postala viralna

Dok broj slučajeva ebole raste u DR Kongu, javnost se prisjeća jednog od prvih poteza Elona Muska na čelu DOGE-a.
Oglas
Snimka na kojoj Elon Musk priznaje da je njegova inicijativa DOGE ("Department of Government Efficiency", Ured za učinkovitost federalne vlade) slučajno ukinula programe prevencije ebole ponovno se proširila internetom usred izbijanja virusa u Africi, prenosi London Economic.
U videu iz veljače prošle godine Musk govori kabinetu Donalda Trumpa da su zbog nepromišljenih i opsežnih rezova njegova odjela za učinkovitost vlade slučajno ukinuti programi prevencije ebole.
Prošle godine rekao je Trumpovu kabinetu: „Griješit ćemo. Nećemo biti savršeni, ali kada pogriješimo, vrlo brzo ćemo to ispraviti. Primjerice, kod USAID-a jedna od stvari koju smo slučajno ukinuli, nakratko, bila je prevencija ebole.“
Smijući se toj pogrešci, direktor Tesle nastavio je: „Mislim da svi želimo prevenciju ebole. Zato smo odmah obnovili programe prevencije ebole i nije bilo prekida.“
Here is Elon Musk bragging about how he "accidentally" canceled all Ebola prevention efforts— FactPost (@factpostnews) May 18, 2026
(DOGE never fully restored the canceled contracts) https://t.co/K0rZZrYDl2 pic.twitter.com/wpmkJ40Wgn
Bivši dužnosnici USAID-a rekli su prošle godine za Washington Post i NPR da to nije točno te da programi za borbu protiv ebole nisu u potpunosti obnovljeni. To se dogodilo dok je Musk drastično smanjivao USAID, američku agenciju za međunarodni razvoj koja je pružala milijune dolara humanitarne pomoći diljem svijeta.
Musk je odlučio praktički ugasiti agenciju jer ju je smatrao nepotrebnim troškom.
Snimka je posljednjih dana ponovno podijeljena na internetu nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) proglasila izbijanje ebole u Demokratskoj Republici Kongo međunarodnom izvanrednom situacijom.
Prema podacima od utorka, u DR Kongu zabilježeno je više od 513 sumnjivih slučajeva virusa i 131 smrt povezana s izbijanjem bolesti. Predstavnik WHO-a upozorio je da bi se virus mogao širiti brže nego što se prvotno mislilo te da bi broj slučajeva već mogao premašiti 1.000.
Osim gašenja USAID-a, Trump je po povratku na vlast povukao SAD iz WHO-a i smanjio financiranje CDC-a, vodeće američke agencije za javno zdravstvo.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas