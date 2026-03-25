Oglas

zaoštravanje odnosa

Dodik reagirao zbog zadržavanja Stanivukovića na hrvatskoj granici: "Ako se ova praksa nastavi... "

author
N1 Info
|
25. ožu. 2026. 07:21
n1 dodik
F.Z./N1

Predsjednik Republike Srpske i čelnik SNSD-a, Milorad Dodik, optužio je Hrvatsku da koristi granične kontrole za politički pritisak. Dodik tvrdi da su građani Republike Srpske sve češće izloženi neprimjerenom postupanju

Oglas

‘Hrvatska sve učestalije zloupotrebljava mehanizme granične kontrole i sve češće maltretira građane Republike Srpske. Najoštrije osuđujem takvo ponašanje. Neću dozvoliti da ljudi iz Republike Srpske budu žrtve političkih i ideoloških borbi unutar Hrvatske. Ako se ova praksa nastavi, tražit ću uvođenje recipročnih mjera’, poručio je Dodik u objavi na X-u.

Njegova reakcija dolazi nakon incidenta na graničnom prijelazu Stara Gradiška, gdje je priveden gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković. No valja naglasiti da u objavi Dodik taj slučaj nije izravno spomenuo.

Stanivuković zadržan na granici - odbio pregled prtljage

Stanivuković je na granicu stigao u ponedjeljak nakon 22 sata, a zadržan je jer je odbio pregled prtljage i ignorirao upozorenja policije. Zbog toga su mu izrečena dva prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 390 eura, uz dodatne troškove postupka. Na slobodu je pušten sljedećeg dana oko 13 sati.

Problemi koje Stanivuković ima na hrvatskoj granici povezani su s njegovim govorom održanim krajem siječnja u Gračacu, na Svetosavskoj akademiji. Tom je prilikom govorio o tzv. Republici Srpskoj Krajini, paradržavnoj tvorevini koja je postojala na dijelu hrvatskog teritorija tijekom rata od 1991. do 1995. godine, a pritom ju je i veličao, podsjeća Tportal.

Teme
Draško Stanivuković Milorad Dodik

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ