Dodik reagirao zbog zadržavanja Stanivukovića na hrvatskoj granici: "Ako se ova praksa nastavi... "

Problemi koje Stanivuković ima na hrvatskoj granici povezani su s njegovim govorom održanim krajem siječnja u Gračacu, na Svetosavskoj akademiji. Tom je prilikom govorio o tzv. Republici Srpskoj Krajini, paradržavnoj tvorevini koja je postojala na dijelu hrvatskog teritorija tijekom rata od 1991. do 1995. godine, a pritom ju je i veličao, podsjeća Tportal.