Dodik reagirao zbog zadržavanja Stanivukovića na hrvatskoj granici: "Ako se ova praksa nastavi... "

Predsjednik Republike Srpske i čelnik SNSD-a, Milorad Dodik, optužio je Hrvatsku da koristi granične kontrole za politički pritisak. Dodik tvrdi da su građani Republike Srpske sve češće izloženi neprimjerenom postupanju
‘Hrvatska sve učestalije zloupotrebljava mehanizme granične kontrole i sve češće maltretira građane Republike Srpske. Najoštrije osuđujem takvo ponašanje. Neću dozvoliti da ljudi iz Republike Srpske budu žrtve političkih i ideoloških borbi unutar Hrvatske. Ako se ova praksa nastavi, tražit ću uvođenje recipročnih mjera’, poručio je Dodik u objavi na X-u.
Хрватска све учесталије злоупотребљава механизме граничне контроле и све чешће малтретира грађане Републике Српске.— Милорад Додик (@MiloradDodik) March 24, 2026
Најоштрије осуђујем такво понашање.
Нећу дозволити да људи из Републике Српске буду жртве политичких и идеолошких борби унутар Хрватске.
Ако се ова пракса настави,…
Njegova reakcija dolazi nakon incidenta na graničnom prijelazu Stara Gradiška, gdje je priveden gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković. No valja naglasiti da u objavi Dodik taj slučaj nije izravno spomenuo.
Stanivuković zadržan na granici - odbio pregled prtljage
Stanivuković je na granicu stigao u ponedjeljak nakon 22 sata, a zadržan je jer je odbio pregled prtljage i ignorirao upozorenja policije. Zbog toga su mu izrečena dva prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 390 eura, uz dodatne troškove postupka. Na slobodu je pušten sljedećeg dana oko 13 sati.
Problemi koje Stanivuković ima na hrvatskoj granici povezani su s njegovim govorom održanim krajem siječnja u Gračacu, na Svetosavskoj akademiji. Tom je prilikom govorio o tzv. Republici Srpskoj Krajini, paradržavnoj tvorevini koja je postojala na dijelu hrvatskog teritorija tijekom rata od 1991. do 1995. godine, a pritom ju je i veličao, podsjeća Tportal.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
